Наша рецензия

Нил Джордан и сценаристка Мойра Буффини, адаптировавшая для фильма собственную пьесу «Вампирская история», явно идут в ногу со временем. Ни тебе губительных солнечных лучей, ни тебе осиновых кольев, ни чеснока, ни дикой розы, ни даже клыков: у каждого вампира на большом пальце имеется изящный ноготь-трансформер (растущий прямо из тела, не накладной), которым протыкается жертва – для лучшего всасывания питательной красной субстанции. Не менее изящна процедура инициации: на…