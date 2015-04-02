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Византия Византия
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Byzantium Византия 2012 / Великобритания / США / Ирландия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Византия»

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Нил Джордан и сценаристка Мойра Буффини, адаптировавшая для фильма собственную пьесу «Вампирская история», явно идут в ногу со временем. Ни тебе губительных солнечных лучей, ни тебе осиновых кольев, ни чеснока, ни дикой розы, ни даже клыков: у каждого вампира на большом пальце имеется изящный ноготь-трансформер (растущий прямо из тела, не накладной), которым протыкается жертва – для лучшего всасывания питательной красной субстанции. Не менее изящна процедура инициации: на…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вроде стильно картинка выглядит, посмотрим, может и получится..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я бы хотел сказать, не о маниакальной любви к вампирам, в стиле нуар. Тут нету драмы, некому сопереживать, и ничего не происходит. Я хотел бы сказать о месте, и пейзажах. Норт-Хевен,край у моря Британии, прекрасный город что бы подумать. Промозглый ветер и дождь, всегда хмуро, прекрасная погода, что бы закончить путь. Только брошенный бордель Byzantium, манит теплом уже 200 лет. Настроение всегда под виски. Как тут не вспомнить пейзажи "Улисса" Джойса....

Сирша и Калеб - настоящие Ирландцы, 10 баллов. Сам фильм 6/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
самое норм кино про вампиров Дракула по Стокеру с Копполой режиссером - без наивняка, женских мечтаний и предельно по делу...интервью с вампиром смотрел в детстве, ниче не запомнил, надо пересмотреть...все остальное "от лукавого" ✊ те с закосом в сумерки, и даже шведская впусти меня тоже в соплях увязала...надоело смотреть на моральные мучения вампиров, все равно что лев жевал газель и плакал над ее горькой судьбой...человечество любит оправдывать свою несовершенную природу, и видимо для этого фетиша придумали вампиров...опять же вечная жисть в молодости - романтика ✊ (всегда было интересно если кого-то младенцем инициируют, так и будет в яслях вечно ✊ )...картинка красива, местами романтична...ужасающе мало секаса с Артертон, которая обеспечила мое желание посмотреть очередную сагу для девочек...каблуки у нее зачетные, но образ шлюшки с образом мамочки не совместился - верилось с трудом...ну а дочка ваще темный лес...2/3 девочек до 20 думаю рыдали от счастья после хэппи-энда и пошли искать своего патиссончика (забыл как там его в клыкастом варианте именовали), чтобы он их сексуально покусал.

ps Райли вот кому надо было Дориана грея играть - подходящая у него рожа лица и в сюртуке старинном хорошо смотрелся...паричок бы еще как у рокеров в 80е-90е и самое оно...

pps 7/10 (секаса мало ✊ обманули, негодяи ✊ )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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