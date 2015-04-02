Нил Джордан и сценаристка Мойра Буффини, адаптировавшая для фильма собственную пьесу «Вампирская история», явно идут в ногу со временем. Ни тебе губительных солнечных лучей, ни тебе осиновых кольев, ни чеснока, ни дикой розы, ни даже клыков: у каждого вампира на большом пальце имеется изящный ноготь-трансформер (растущий прямо из тела, не накладной), которым протыкается жертва – для лучшего всасывания питательной красной субстанции. Не менее изящна процедура инициации: на…
Сирша и Калеб - настоящие Ирландцы, 10 баллов. Сам фильм 6/10.
ps Райли вот кому надо было Дориана грея играть - подходящая у него рожа лица и в сюртуке старинном хорошо смотрелся...паричок бы еще как у рокеров в 80е-90е и самое оно...
pps 7/10 (секаса мало ✊ обманули, негодяи ✊ )
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