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Маньяк
Отзывы о фильме «Маньяк»
Maniac
Маньяк
2013 / США / Франция
Трейлер
6.2
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Актер не нравится
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Элайджа прирожденный маньяк, с глазами ребенка. Первый это заметил Родригес в Син-Сити. Верю что и в этом случае, маньяк будет не хужеееееееееее).
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
да вполне. Тем более считай почти дебют. Музыка, это уже целое новое направление, назову его "Восьмидесятость", хотя как и в фильме Драйв, не очень угадывается время, но похоже на конец 80-х. Конечно много ляпов, в Маньяке. Но в целом, если учитывать, то безумие, что описывал Эллис в американском Психопате, то тогда понятно, почему такое безумие происходило повсеместно, особенно в L.A. Я скажу, что фильм хорошо и нестандартен. на 6\10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
посмотрел дома...ожидал на удивление меньшего, наверно сыграло первое лицо и монотонное погружение в тему ✊ . Дубляж уг, музыка норм...и очень вкусные краски, вкуснее чем в драйве, тк драйва здесь было побольше. ✊ И без харизмы Вуда кино бы точно не получилось...а так очень нетипичный и необычный (что для ужастика уже половина успеха) в своем жанре фильм...без излишнего мяса, и что удивительно без намека на саспенс (ну разве что погоня по пустому метро и стоянке)
ps по сценарию - со шлюшкой-мамочкой перегнули, можно было оставить постоянную мигрень
pps эротика присутствует, за фрика с серьгой в губе вообще зачет, соблазнение робкого мальчика прошло на ура и даже с каким-то нездоровым юмором ✊ ...
ppps +1 бал за раскрытие темы романтичных маньяков, жалко прямо, что свадьбы не было, тока предложение ✊ , а привел бы он эту блондинистую красотку с подругами знакомить было бы интереснее ✊
pppps итого 8,5/10 (для любителей ужастиков рекомендуется)
ppppps Ажа оказывается еще способен попытаться добавить в свои творения капельку искусства, (похоже, кукловода в сайлент-хилле и эпизод с куклой посмотрел и впечатлился ✊ , и не зря, манекены - штука интересная, можно красиво обыграть), а то после всяких пираний я думал закономерно закончит в убогом трэше, ан-нет...
pppppps чистюлям и "клинически нормальным" не рекомендуется ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Вау! Задумка удалась. Я словно побыла полтора часа в маньячной голове, среди тараканов. Вскрикивая периодически и зажмуриваясь. Класс.
Очень мне понравился Элайджа. Нагнал жути. Причем, жуть непросто так, а с коленцами, с вывертами. Девушек было жалко, особенно гимнастку и фотографа.
Но внутричерепной армагеддец ГГ всё равно круче. И Элайджу жальче.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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ps по сценарию - со шлюшкой-мамочкой перегнули, можно было оставить постоянную мигрень
pps эротика присутствует, за фрика с серьгой в губе вообще зачет, соблазнение робкого мальчика прошло на ура и даже с каким-то нездоровым юмором ✊ ...
ppps +1 бал за раскрытие темы романтичных маньяков, жалко прямо, что свадьбы не было, тока предложение ✊ , а привел бы он эту блондинистую красотку с подругами знакомить было бы интереснее ✊
pppps итого 8,5/10 (для любителей ужастиков рекомендуется)
ppppps Ажа оказывается еще способен попытаться добавить в свои творения капельку искусства, (похоже, кукловода в сайлент-хилле и эпизод с куклой посмотрел и впечатлился ✊ , и не зря, манекены - штука интересная, можно красиво обыграть), а то после всяких пираний я думал закономерно закончит в убогом трэше, ан-нет...
pppppps чистюлям и "клинически нормальным" не рекомендуется ✊
Очень мне понравился Элайджа. Нагнал жути. Причем, жуть непросто так, а с коленцами, с вывертами. Девушек было жалко, особенно гимнастку и фотографа.
Но внутричерепной армагеддец ГГ всё равно круче. И Элайджу жальче.
8/10
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