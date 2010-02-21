Это удивительное путешествие в мир великой немецкой танцовщицы и хореографа Пины Бауш. Нам удастся понаблюдать за её смелым и необычным экспериментом, для которого из обычных школ Вупперталя (город, известный своим подвесным трамвайчиком, где Пина руководила своей балетной труппой) отобрали 40 обычных школьников 14 до 18 без какого-либо актерского или танцевального опыта. Каждую субботу подростки приходят на репетиции спектакля-эксперимента Kontakthof, где происходит таинственное перевоплощение обычных людей в актеров театра Пины Бауш. Они демонстрируют невероятно мужество в исполнении этой постановки, в которой танцевальный класс превращается в настоящее поле битвы полов: вражда, флирт, мучительный и всегда запутанный поиск любви.

До премьеры им предстоят 10 непростых месяцев работы. За это время юные танцоры, ещё такие застенчивые и нерешительные, замирая от страха, должны преодолеть страх, запреты, неуверенность в себе, чтобы сделать этот спектакль. Это путь превращения неуклюжих, но таких настоящих утят в прекрасных лебедей, способных на самые высокие и сильные чувства.