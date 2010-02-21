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Постер фильма Пина. Танцующие мечты
Постер фильма Пина. Танцующие мечты
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Пина. Танцующие мечты

Пина. Танцующие мечты

Tanzträume 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это удивительное путешествие в мир великой немецкой танцовщицы и хореографа Пины Бауш. Нам удастся понаблюдать за её смелым и необычным экспериментом, для которого из обычных школ Вупперталя (город, известный своим подвесным трамвайчиком, где Пина руководила своей балетной труппой) отобрали 40 обычных школьников 14 до 18 без какого-либо актерского или танцевального опыта. Каждую субботу подростки приходят на репетиции спектакля-эксперимента Kontakthof, где происходит таинственное перевоплощение обычных людей в актеров театра Пины Бауш. Они демонстрируют невероятно мужество в исполнении этой постановки, в которой танцевальный класс превращается в настоящее поле битвы полов: вражда, флирт, мучительный и всегда запутанный поиск любви.

До премьеры им предстоят 10 непростых месяцев работы. За это время юные танцоры, ещё такие застенчивые и нерешительные, замирая от страха, должны преодолеть страх, запреты, неуверенность в себе, чтобы сделать этот спектакль. Это путь превращения неуклюжих, но таких настоящих утят в прекрасных лебедей, способных на самые высокие и сильные чувства.

Пина. Танцующие мечты - трейлер
Пина. Танцующие мечты  трейлер
Страна Германия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 21 февраля 2010
Дата выхода
23 февраля 2012 Россия A-One Films
23 февраля 2012 Беларусь
7 октября 2010 Венгрия
5 сентября 2013 Греция
23 февраля 2012 Казахстан
23 февраля 2012 Украина
12 октября 2010 Франция
Сборы в мире $99 533
Производство Real Fiction, TAG/TRAUM Filmproduktion, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Tanzträume, Dancing Dreams, Dancing Dreams - Teenagers Perform 'Kontakthof' by Pina Bausch, Les rêves dansants - Sur les pas de Pina Bausch, Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, Pina Bausch: Álomtánc, Sonhos de Dança, Sonhos em Movimento, Tanczace marzenia, Tanzträume - Jugendliche tanzen 'Kontakthof' Ein Stuck von Pina Bausch, Tanzträume - Jugendliche tanzen Kontakthof von Pina Bausch, ピナ・バウシュ　夢の教室
Режиссер
Райнер Хоффманн
Анна Линсель
В ролях
Пина Бауш
Бенедикт Биллет
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
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Пина. Танцующие мечты - трейлер
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