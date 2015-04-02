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8 первых свиданий
Отзывы о фильме «8 первых свиданий»
8 первых свиданий
2012 / Россия
Трейлер
6.9
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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krek_puh
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Добрый, весёлый, лёгкий и интересный сюжет фильма. Просто кино на один вечер, которое не заставляет особо шевелить мозгами. Еще в начале фильма вы поймете, что к чему. Да и актеры всем нам знакомые по своих предыдущим ролям. Но это не так уж и важно. Всем романтическим личностям понравится.
2 апреля 2015, 12:51
0
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golgbingo777
2 апреля 2015, 12:51
Это действительно невероятно приятный подарок на 8 марта! Такой заряд позитива давненько не получала от кино. Смешно до слез. Зеленский сам по себе комик от природы, а в комедийной роли - просто бомба! Да и остальные актеры так хорошо вошли в букет, что хочется их вместе посмотреть и в очередной зажигательной комедии.
2 апреля 2015, 12:51
0
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ilia_hunter
2 апреля 2015, 12:51
В этом фильме, может, и нет какого-то глубокого смысла™, но он, несомненно, очень хороший: добрый и веселый, а еще романтичный и с талантливым актерским составом. Его стоит смотреть, и не ради сюжета, а просто потому, что он дарит по-настоящему весеннее настроение! Российский кинематограф еще способен снимать хорошее кино.
2 апреля 2015, 12:51
0
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football3697
2 апреля 2015, 12:51
там есть ограничение возраста?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Юлитка
2 апреля 2015, 12:51
Фильм не понравился: не очень смешно, не романтично, шаблонно.. Порадовал только актер, игравший главную роль
2 апреля 2015, 12:51
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