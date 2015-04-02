Наша рецензия

У бразильского режиссера Эйтора Далия, рекрутированного американскими студиями для фиксации проделок маниаков в орегонских лесопарках, и сценариста Эллисона Бёрнетта, эти проделки предварительно перенесшего из головы на бумагу, была неплохая возможность сделать ударное параноидальное кино. В самом деле, у них есть героиня Аманды Сейфрид – девушка, которая недавно потеряла обоих родителей; которая вроде бы попала в яму к душегубу, хотя, прочесав портлендский лесопарк, местные блюстители…