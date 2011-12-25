Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лодочники
Постер фильма Лодочники
Рейтинги
3.0 Рейтинг IMDb: 3.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Лодочники

Лодочники

The Watermen 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Компания «золотой молодежи» отправляется на яхте порыбачить. Но в результате аварии, отказывает электричество на корабле и они попадают в плен к рыбакам-староверам, которые почти не общаются с внешним миром и по слухам, имеют даже перепонки между пальцев. Ребята оказываются в ловушке на маленьком острове. Смогут ли они сбежать с острова?

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 25 декабря 2011
Дата выхода
23 апреля 2012 Россия 16+
23 апреля 2012 Казахстан
25 декабря 2011 США
23 апреля 2012 Украина
MPAA R
Бюджет $1 150 000
Производство Seven Cities Media
Другие названия
The Watermen, A la deriva, Dehşet Gemisi, Mar de sangre, Maré de sangue, Рыбаки
Режиссер
Мэтт Л. Локхарт
В ролях
Флойд Абель
Блэйкли Баннелл
Ричард Рили
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Лодочники
Ночная бригада 4.1
Ночная бригада (2015)
Записи Левенджера 4.3
Записи Левенджера (2013)
Докопаться до могилы 4.6
Докопаться до могилы (2021)
Убить и закопать 5.3
Убить и закопать (2012)
Техасская резня бензопилой 3D 5.6
Техасская резня бензопилой 3D (2013)
Секретная деревня 2.5
Секретная деревня (2013)

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 14 голосов
3.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше