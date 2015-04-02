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Соловей-Разбойник Соловей-Разбойник
Киноафиша Фильмы Соловей-Разбойник Отзывы о фильме «Соловей-Разбойник»
Соловей-Разбойник 2012 / Россия
6.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Соловей-Разбойник»

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Наша рецензия

  В чем режиссеру Егору Баранову не откажешь, так это в колоритной и безостановочной удали, пронизывающей его эксцентрические полотна. Но если в «Самоубийцах» гротеск зачастую выглядел весьма натужно, а игравший одну из главных ролей бесцветно-никакой Алексей Воробьев мало чем отличался от окружающего реквизита, то в «Соловье-Разбойнике», где сценаристом и исполнителем заглавного образа предстал классик новейшего русского сюра Иван Охлобыстин, абсурд зажег(ся) на…

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PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Боже ✊ Как мне нравился Охлобыстин до того как он стал сниматься во всем. Бывший священник, а ныне бренд кинематографа ✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Блин, как же хорошшо, что сняли русский вариант Города Грехов и Отчаянного ✊

Охлобыстин просто сказка... отличный фильм, без тупого юмора, но с долей черноты... не слушайте писфрога ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
По моей версии все русские фильмы , не первой свежести, даже не знаю что о нем и думать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Очень много крови в фильме, непонятно для коакой возрастной категории он снят. Совсем немного смешных моментов, и юмор конкретно тупой. Может идея была и неплохая - показать народного защитника, но воплощение крайне слабое. Смотрела только из-за Охлобыстина.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
без комментариев...✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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