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12 месяцев
Отзывы о фильме «12 месяцев»
12 месяцев
2012 / Россия
Трейлер
5.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший акрёрский состав. Надо сходить посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм оправдал моё ожидание. Очень понравился. Такая хорошая , добрая комедия с ОТЛИЧНЫМ СЦЕНАРИЕМ. Смотрится легко. Тупых шуток нету =)
Малкин и Ковальчук отлично сыграли свои роли =)
А концовка про АРШАВИНА , это что-то
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Милое кинцо
Подкупает отсутствием пошлятины,похабных шуток и наличием хорошей актерской игры
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Вот ведь угораздило пойти на Российский фильм....✊
Соглашусь с предыдущими комментами, пошлых и тупых шуток в этом фильме нет, так как в нём ВООБЩЕ никаких шуток нет, комедия, блин. Я никогда не жаловался на отсутствие ч/ю, но за те 40 минут, что я вытерпел этот бред, кроме недоумения не испытал никакой эмоций. Лишь пару раз хихикнула компания 12-13 подростков, находящихся в зале.
Я хотел уйти ещё раньше, аккурат в тот момент, когда главная героиня, вроде как вся из себя положительная, стала загадывать 6 желаний,так как месяцев 12 и на каждое по 2 месяца,логично же,да? Почему не 4 желания? Как раз бы по одному желанию на одно время года вышло.
Так вот, первым её желанием были большие сиськи.......✊ Про загаданную шубу я уже промолчу, верх идиотизма.Но мне надо было убить ещё час времени и я переборов желание тут же вскочить и убежать из зала и никогда больше не смотреть Российские комедии в кинотеатрах, остался на месте. Но когда её каким то нелепейши-непонятным образом обязали исполнять желания мальчика, мой мозг взял управление телом под свой контроль и выкинул меня из зала.
Про сам фильм и актёрскую игру говорить вообще нечего. Главная героиня своей беготнёй,суетой,тупостью и противным голосом выбешивает уже в течении первых пяти минут! От брутального образа Гусевой тошнит ещё быстрее. Джигарханяны, виторганы,кадеты,емельяненко, хоккеисты,смэши,дорны обильно напиханные в фильм (видимо,что бы их имена в ролях привлекли сразу всех их поклонников)вообще отыгрывают свой номер без особого желания.
Простите господа,но я на Российские комедии в кинотеатр больше не ходок,уж увольте. Мой мозг это не умеет переваривать или отключаться и не замечать откровенную тупость и несостыковки в сюжете.
Даже оценку ставить не буду,так как отсмотрел только половину фильма,а вдруг там всё как завертелось,заискрили отличной игрой до того халтурящие актёры, полились смешные шутки, как из рога изобилия! Хочется верить, но как то не верится.
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Малкин и Ковальчук отлично сыграли свои роли =)
А концовка про АРШАВИНА , это что-то
8/10
Подкупает отсутствием пошлятины,похабных шуток и наличием хорошей актерской игры
Соглашусь с предыдущими комментами, пошлых и тупых шуток в этом фильме нет, так как в нём ВООБЩЕ никаких шуток нет, комедия, блин. Я никогда не жаловался на отсутствие ч/ю, но за те 40 минут, что я вытерпел этот бред, кроме недоумения не испытал никакой эмоций. Лишь пару раз хихикнула компания 12-13 подростков, находящихся в зале.
Я хотел уйти ещё раньше, аккурат в тот момент, когда главная героиня, вроде как вся из себя положительная, стала загадывать 6 желаний,так как месяцев 12 и на каждое по 2 месяца,логично же,да? Почему не 4 желания? Как раз бы по одному желанию на одно время года вышло.
Так вот, первым её желанием были большие сиськи.......✊ Про загаданную шубу я уже промолчу, верх идиотизма.Но мне надо было убить ещё час времени и я переборов желание тут же вскочить и убежать из зала и никогда больше не смотреть Российские комедии в кинотеатрах, остался на месте. Но когда её каким то нелепейши-непонятным образом обязали исполнять желания мальчика, мой мозг взял управление телом под свой контроль и выкинул меня из зала.
Про сам фильм и актёрскую игру говорить вообще нечего. Главная героиня своей беготнёй,суетой,тупостью и противным голосом выбешивает уже в течении первых пяти минут! От брутального образа Гусевой тошнит ещё быстрее. Джигарханяны, виторганы,кадеты,емельяненко, хоккеисты,смэши,дорны обильно напиханные в фильм (видимо,что бы их имена в ролях привлекли сразу всех их поклонников)вообще отыгрывают свой номер без особого желания.
Простите господа,но я на Российские комедии в кинотеатр больше не ходок,уж увольте. Мой мозг это не умеет переваривать или отключаться и не замечать откровенную тупость и несостыковки в сюжете.
Даже оценку ставить не буду,так как отсмотрел только половину фильма,а вдруг там всё как завертелось,заискрили отличной игрой до того халтурящие актёры, полились смешные шутки, как из рога изобилия! Хочется верить, но как то не верится.
✊
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