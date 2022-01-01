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Киноафиша Фильмы 12 месяцев 12 месяцев, 2012: актеры и роли
12 месяцев 2012 / Россия
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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12 месяцев, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Баршак Александр Баршак Aleksandr Barshak
В ролях
Иван Дорн Иван Дорн Ivan Dorn Артур Смольянинов Артур Смольянинов Екатерина Гусева Екатерина Гусева Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Александр Головин Александр Головин Aleksandr Golovin Мария Семкина Мария Семкина Илья Ковальчук Ilya Kovalchuk Евгений Малкин Максим Виторган Максим Виторган Maksim Vitorgan Александр Емельяненко
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