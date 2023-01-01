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Бедная богатая девочка Бедная богатая девочка
Киноафиша Фильмы Бедная богатая девочка Бедная богатая девочка, 2011: актеры и роли
Young Adult Бедная богатая девочка 2011 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Бедная богатая девочка, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Райтман Джейсон Райтман Jason Reitman
В ролях
Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Дж.К. Симмонс Дж.К. Симмонс J.K. Simmons Элизабет Ризер Элизабет Ризер Elizabeth Reaser Пэттон Освальт Пэттон Освальт Patton Oswalt
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