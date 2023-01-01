Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бедная богатая девочка Бедная богатая девочка
Киноафиша Фильмы Бедная богатая девочка Награды и номинации фильма Бедная богатая девочка
Young Adult Бедная богатая девочка 2011 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Бедная богатая девочка

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
Related video
Одна актриса разбила голову, другой резко стало плохо: в театре Вахтангова произошел инцидент
Обида до гробовой доски: Высоцкий никогда не играл у Рязанова, и вот почему
«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков сделал неожиданное заявление о браке
Заработать на простых людях не вышло: Милохин в спешке покинул Россию
Эту певицу признали заменой Пугачевой: не многодетная, но тоже «с короной» на голове
Вася такую бы не бросил: Надюха из комедии «Любовь и голуби» в молодости затмевала всех красотой
Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь
Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком
Худший фильм Гайдая, смотреть который просто больно: провалился, несмотря на Вицина и Куравлева
Помните самого скромного победителя «Голоса»? Вот как живет отец Фотий после шоу
Положение хуже некуда: над близкими Заворотнюк сгущаются тучи
Коня на скаку остановит: посмотрите, какой выросла любимая внучка Крутого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше