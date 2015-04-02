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Бедная богатая девочка
Отзывы о фильме «Бедная богатая девочка»
Young Adult
Бедная богатая девочка
2011 / США
Трейлер
5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 05/01/2012 - 01:50:49
Да бедная, она, бедная.
Наткнулись вчера в сети на гнусного качества экранку и повеселились изрядно. Картинка как с VHS из раннего детства, дубляж словно оттуда же, голос очень знакомый.
А фильм любопытный и Терон неимоверна. Кроме нее смотреть особо не на кого.
С диагнозом ГГ вот затрудняюсь. То ли задержка взросления у нее, то ли преждевременный кризис среднего возраста. Мучается она, желает странного.
2 апреля 2015, 12:51
0
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red_peligrim
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм просто ужасен!!!....в течении всего фильма идет скрытая рекламма кока-колы и сливочного соуса, который стоит у всег на кухне в центре стола, причем этикеткой к камере...ну и слово "комедия" к данному фильму вообще не применимо...как сказал один из зрителей после просмотра данного фильма: "Смеяться после слова лопата", что означает "юмор в фильме вообще отсутствует". Типичный, туповатый американский фильм без какого-либо особого сюжета, такое ощущение, что сценарист и режиссер особенно не заморачивались...короче говоря, если не хотите зря тратить свое время и деньги, не ходите на этот фильм!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
Боже! какой сильный глубокий фильм! Конечно, это не комедия и мне лично было совсем не очевидно чем все кончится... местами увидела себя ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Да бедная, она, бедная.
Наткнулись вчера в сети на гнусного качества экранку и повеселились изрядно. Картинка как с VHS из раннего детства, дубляж словно оттуда же, голос очень знакомый.
А фильм любопытный и Терон неимоверна. Кроме нее смотреть особо не на кого.
С диагнозом ГГ вот затрудняюсь. То ли задержка взросления у нее, то ли преждевременный кризис среднего возраста. Мучается она, желает странного.
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