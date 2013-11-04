«Валькирия» - вторая опера в цикле «Кольцо Нибелунга» (первая – «Золото Рейна). Однако, даже если вы не видели первую часть, ничто не помешает вам насладиться второй. Постановка «Валькирии» знаменательна по нескольким причинам:

1. Открытие сезона в Ла Скала – событие мирового масштаба, с обилием приглашенных звезд из всех областей жизни. Прямая трансляция – великолепный шанс приобщиться к этому величайшему событию.

2. Постановка первой части «Кольца Нибелунгов» вызвала огромный ажиотаж в оперном мире, и, конечно же, вторая часть не может остаться незамеченной.

3. Мировая звезда оперы Виталий Ковалев в роли Вотана.