«Валькирия» - вторая опера в цикле «Кольцо Нибелунга» (первая – «Золото Рейна). Однако, даже если вы не видели первую часть, ничто не помешает вам насладиться второй. Постановка «Валькирии» знаменательна по нескольким причинам:
1. Открытие сезона в Ла Скала – событие мирового масштаба, с обилием приглашенных звезд из всех областей жизни. Прямая трансляция – великолепный шанс приобщиться к этому величайшему событию.
2. Постановка первой части «Кольца Нибелунгов» вызвала огромный ажиотаж в оперном мире, и, конечно же, вторая часть не может остаться незамеченной.
3. Мировая звезда оперы Виталий Ковалев в роли Вотана.
«Кольцо Нибелунга» обычно называют воплощением концепции Gesamtkunstwerk, или «полное творчество», термином, введенным Вагнером для обозначения произведения искусства, включающего все области художественного выражения: танец, драму, музыку, изобразительное искусство, и т.д. Этой концепции вполне отвечает «Кольцо Нибелунга»: это 15 часов музыки со словами, также написанными Вагнером.
Эмоциональная и драматическая мощь музыки Вагнера лежит в одном из важнейших его открытий - лейтмотиве. Лейтмотив - это музыкальная тема, четко соотнесенная с драматургией сюжета. К примеру, каждый раз, когда кто-то поет о Валхалле, доме богов, звучит лейтмотив Валхаллы, подчеркивая великолепие этого места. Использование лейтмотивов быстро вышло за рамки оперной музыки. К примеру, известный кинокомпозитор Джон Уильямс написал лейтмотив Дарта Вейдера, который постоянно сопровождал этого персонажа. Вагнер довел использование лейтмотивов до совершенства, позволяя оркестру как бы комментировать происходящее на сцене, становясь отдельным героем оперы; и в результате - его музыка восхищает как поклонников классической оперы, так и любителей оркестровой музыки.