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Золото Рейна

, 2009
Италия / мюзикл / 18+

О фильме

Рихард Вагнер

Предвечерие тетралогии «Кольцо нибелунга»

Новая постановка «Кольца нибелунга» в театре Ла Скала растянется до июня 2013 года, когда увидит свет последняя, четвертая часть «Кольца» - «Гибель богов».

В качестве режиссера приглашен молодой оригинальный бельгиец Гай Кассиерс, музыкальное руководство осуществляет известный вагнерианец Даниэль Баренбойм.

Главная звезда будущего спектакля – Рене Папе, который впервые в своей карьере споет Вотана.

В ролях

Рене Папе
Стефан Рюгамер
Йоханнес Мартин Крэнцле
Вольфганг Аблингер-Сперраке
Ханно Мюллер-Брахманн
Тимо Риихонен
Режиссер Гай Кассиерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2009

Рейтинг фильма

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