Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Рихард Вагнер
Предвечерие тетралогии «Кольцо нибелунга»
Новая постановка «Кольца нибелунга» в театре Ла Скала растянется до июня 2013 года, когда увидит свет последняя, четвертая часть «Кольца» - «Гибель богов».
В качестве режиссера приглашен молодой оригинальный бельгиец Гай Кассиерс, музыкальное руководство осуществляет известный вагнерианец Даниэль Баренбойм.
Главная звезда будущего спектакля – Рене Папе, который впервые в своей карьере споет Вотана.