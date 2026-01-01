Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маю Сакума
Mayu Sakuma
Персоны
Персоны
Маю Сакума
Маю Сакума
Mayu Sakuma
Дата рождения
21 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Рост
157 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Еда и девица
(2009)
Фильмография Маю Сакума
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.1
Еда и девица
Meshi to otome
драма
2009, Япония
