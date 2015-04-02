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Хватай и беги
Отзывы о фильме «Хватай и беги»
Hit and Run
Хватай и беги
2012 / США
Трейлер
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
А фильмец то не плох.Сначала конечно нудноватая раскачка минут на 20,но потом действие раскочегаривается по полной,даже Гая Ричи местами напоминает.
Хороший актерский состав,неплохие диалоги,крутые тачки и главное никакой пошлятины такое милое приятное кинцо без напрягов.
Брэдли Купер с дрэдами в кислотных очках больше похож на Сэма Рокуэлла,а Том Арнольд ну один в один Роберт Полсон из Бойцовского клуба(Боб с большими титьками)
Фильм:7/10 (-1 за голых стариков,зачем это было?непонятно,СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО!!!)
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 09/02/2013 - 15:02:28
Пошлая сцена про стариковские оргии,что я уже отмечал выше(видимо из за нее подняли допуск 16+) а сняли действительно за лям и еще лям ушел на авторские за саундтрек.
Я очевидно впечатлился еще и от того что сидел в зале один как король в своем домашнем кинотеатре(вторник 14:50 в каньоне)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 10/02/2013 - 17:54:32):
Про 700 - четко слышал... не знаю уж правда или понты.
Погуглил,правда.
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ну не знаю,по мне так чудесная пара и еще вопрос кому больше повезло)))
Декс Шепард симпатяга,очень мне напомнил Зака Браффа (Джей Ди из сериала Клиника) чем то они похожи.
2 апреля 2015, 12:51
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Хороший актерский состав,неплохие диалоги,крутые тачки и главное никакой пошлятины такое милое приятное кинцо без напрягов.
Брэдли Купер с дрэдами в кислотных очках больше похож на Сэма Рокуэлла,а Том Арнольд ну один в один Роберт Полсон из Бойцовского клуба(Боб с большими титьками)
Фильм:7/10 (-1 за голых стариков,зачем это было?непонятно,СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО!!!)
Пошлая сцена про стариковские оргии,что я уже отмечал выше(видимо из за нее подняли допуск 16+) а сняли действительно за лям и еще лям ушел на авторские за саундтрек.
Я очевидно впечатлился еще и от того что сидел в зале один как король в своем домашнем кинотеатре(вторник 14:50 в каньоне)
Погуглил,правда.
Декс Шепард симпатяга,очень мне напомнил Зака Браффа (Джей Ди из сериала Клиника) чем то они похожи.
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