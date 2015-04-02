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Соблазнитель Соблазнитель
Киноафиша Фильмы Соблазнитель Отзывы о фильме «Соблазнитель»
Kokowääh Соблазнитель 2011 / Германия
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Соблазнитель»

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kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Тиль Швайгер и сценарист, и режиссер, и продюсер, и главный герой, и снимается вместе с детьми! Это интересно и круто )) Жду с нетерпением русскоязычной версии, хотя немецкий слушать и смотреть было одно удовольствие. Натуральный голос Тиля возбуждает. Иногда полезно посмотреть фильм в оригинальной озвучке.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Вот это крутняк! Тиль молодца! Вот это талантище! Сюжет не замысловатый, но все так обыграно! Писатель берется за сценарий фильма «Соблазнитель», в котором будет сниматься его возлюбленная, он всеми путями пытается ее снова соблазнить. В фильме играют и две дочери Тиля. Такие умнички! Все так гармонично, наверно, как и в их жизни! Однозначно стоит посмотреть. Мне кажется, он универсален и понравится каждому. Скоро русская премьера! Ждем))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм. Смотрел в Мюнхене в оригинале. Неплохо провел время. С девчонкой классной познакомился по ходу. Переписываемся. Тиль молодец, настоящий мужик. И в роли соблазнителя преподаст всем урок. Хотя как-то не так перевели по ходу название. Боюсь, и дубляж фильма испортит оригинальную прелесть. Ну, посмотрим.)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ArseniY 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Скучнее фильма я еще не смотрела на большом экране....

До конца сеанса я ЕДИНСТВЕННАЯ осталась в зале...

Уснула в середине, но проснулась из-за громкого музыкального сопровождения.

Как там в фильме говорилось???? " Ты же не хочешь чтобы люди в кинотеатрах уснули? Ведь нам это не нужно! "

Нет ребята, именно это вы и сделали.

Фу.

Хотя тема хорошая и можно было бы ее развернуть и поинтереснее.

300 рублей в минус.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
slayerok 2 апреля 2015, 12:51
ушли с сеанса через час, невыносимо скучно и неинтересно.

Не советую терять время на ЭТО.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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