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Tarbosaurus

Тарбозавр 3D, 2011

2011 / Корея
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть О фильме
Фильм сочетает высокотехнологичные съемки в Новой Зеландии в тех самых местах, где снимался «Властелин Колец» с ведущей 3D CGI-технологией, с помощью которой создаются образы динозавров. В Южной Корее сконцентрированы ведущие мировые анимационные студии, специализирующиеся на CGI- эффектах. Одна из них, "Olive Studio", является производителем 3D версии «Тарбозавра». Так как действие фильма разворачивается в доисторические времена, зритель не увидит на экране актеров – только смоделированные искусными художниками прототипы динозавров. Создатели фильма характеризуют проект, как "«Парк Юрского периода» без людей".
70 миллионов лет назад динозавры владели миром. В бескрайних лесах обитало бесчисленное множество разновидностей этих удивительных животных. Самый молодой из семьи Тарбозавров, игривый и любопытный малыш по имени Пятнистый, с нетерпением ждет, когда же старшие собратья возьмут его на охоту, чтобы преподать первые уроки взрослой жизни. Но когда наступает этот долгожданный день, на стадо тарбозавров нападает жуткий тираннозавр Одноглазый. Потерявшись, Пятнистый встречается с другим динозавриком, отбившимся от родных, – Синеглазкой. Отныне малышам предстоит вместе сражаться за жизнь. Впереди друзей ждут долгие годы, наполненные любовью, страхом, печалью и радостью, счастьем и надеждой.
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 17 мая 2012
Премьера в мире 17 мая 2012
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Санг-Хан Хо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тарбозавр 3D 3 постера
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