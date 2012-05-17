Тарбозавр 3D, 2011

70 миллионов лет назад динозавры владели миром. В бескрайних лесах обитало бесчисленное множество разновидностей этих удивительных животных. Самый молодой из семьи Тарбозавров, игривый и любопытный малыш по имени Пятнистый, с нетерпением ждет, когда же старшие собратья возьмут его на охоту, чтобы преподать первые уроки взрослой жизни. Но когда наступает этот долгожданный день, на стадо тарбозавров нападает жуткий тираннозавр Одноглазый. Потерявшись, Пятнистый встречается с другим динозавриком, отбившимся от родных, – Синеглазкой. Отныне малышам предстоит вместе сражаться за жизнь. Впереди друзей ждут долгие годы, наполненные любовью, страхом, печалью и радостью, счастьем и надеждой.

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