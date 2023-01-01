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Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
Киноафиша Фильмы Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни Награды и номинации фильма Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
Loong Boonmee raleuk chat Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни 2010 / Германия / Франция / Великобритания / Испания / Таиланд
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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