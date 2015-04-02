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Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
Киноафиша Фильмы Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни Отзывы о фильме «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни»
Loong Boonmee raleuk chat Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни 2010 / Германия / Франция / Великобритания / Испания / Таиланд
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни»

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Тома 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 21/02/2011 - 21:47:13):А я весь осилил. Причем, даже не то что бы осилил... в смысле, смотрелось легко, без напряжений особых... чисто буддистская медитация...

А оценка какая?

Цитата (Андрей133, 21/02/2011 - 21:47:13):Теперь бы вот ещё кто объяснил: чего я осилил и зачем? Короче... что это вообще такое было?

Интригует✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Отзывы как-то пугают... Эх, ну ладно, рискнем....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 03/05/2011 - 18:25:47):...может мне объяснят, за что гран-при дали? ))))))))

По-моему его очень не зря дали, но это трудно объяснить...

Мне показалось, что принцесса, которая подарила сому свои драгоценности, получила тело хромающей тетушки Чен, а молодой красивый мужчина, который любовался не принцессой, а ее отражением стал буддийским монахом...

Может это и не так...

Вообще не хочется ничего объяснять, это фильм-переживание, про то, что все связано со всем, и какие-то персонажи, животные, вещи, слова - то, что мы встречаем в жизни, это как верхушки айсбергов и их сущность глубока и все очень неслучайно... Как бы просто, плоско и примитивно все это не выглядело (например, как бар с караоке в конце фильма)...

Но это невозможно рассказать...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне показалось, тут сплав реальности с фольклором, мифологией. Как если бы к компании в "Особенностях нац. охоты" присоединились бы лешие, кикиморы, чудище из Аленького цветочка (оно в нашем мультике в точности, как сынок Бунме выглядит).



Цитата (йоган вайс, 13/05/2011 - 16:33:03):Дядюшка убивал жуков и коммунистов



Да уж что жуки, что коммунисты... Дядушке все едино за то и за другое страдать.



Много любования природой, натурные съемки роскошны, ощущение красоты и поэзии пронизывает каждый кадр. Музыки не помню, все больше сверчки, цикады, птички щебечут.



Напрягали только горящие красные глаза из кустов, первый раз чуть из кресла не выскочила, когда появилось это чудо лохматое, жуть.



На водопаде, девушка и сом, это вообще что такое было? как-то недвусмысленно у них там все происходило.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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