1 Peter Blood (Main Title) Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 2:59

2 The King's Men Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:57

3 Blood Arrested Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:45

4 King James - Ship to America Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 2:39

5 Port Royal Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:44

6 Arabella Buys Blood - the Whipping Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 2:46

7 Arabella Asks for Blood to Be Doctor Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:39

8 Peter and Arabella Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 2:15

9 Night in Stockade Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:07

10 Plans for Escape Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:20

11 Horseback Ridin' Scene - Jeremy Is Tortured Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 3:53

12 Peter Finds Jeremy Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:57

13 Peter Is Bound - Pirates Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:58

14 A Timely Interruption Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 3:05

15 The Escape Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:59

16 Peter Steals a Boat Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 2:07

17 The Drunken Army Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:09

18 Crimson Career Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:20

19 The Ship At Night - Tortuga Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 4:35

20 England Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:58

21 The Ship Is Sighted Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:07

22 Island of Virgin Malagra Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:27

23 Blood Arrives Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:24

24 The Duel Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 3:07

25 Peter and Arabella On the Ship Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 2:19

26 Changing Course Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 0:29

27 To Port Royal Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:30

28 Arabellas Remorse Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:50

29 Return to Port Royal - Goodbye to Arabella - Royal Pardon - the Battle Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 12:10

30 Reunion Erich Wolfgang Korngold / ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897-1957) 1:43