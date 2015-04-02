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Таймер
Отзывы о фильме «Таймер»
TiMER
Таймер
2009 / США
Трейлер
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
неплохой вариант, чтобы ответить на вопрос "люблю ли я", отвечать сначала на вопрос "будем ли мы вместе через год"...только, наверно, это все равно не показатель, ведь если любишь, то вообще никаких вопросов не должно возникать...вполне естественно, что оставили открытый финал...не очень понимаю гг, любила ли она Майки или так...время проводила, а потом признала, что убедила себя в том, чего не было...радует, что режиссер в этом так же не разобрался как и я, иначе надо думать концовка бы была более конкретной =)
ps таймер - зло, это 99,99999999%; самим нужно уметь чувствовать...
pps хорошее кино 9/10...для размышлений о любви - must see
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Queen Julia, 22/12/2010 - 10:56:34):
Зато таймер избавляет от мучительных переживаний: бросит или нет, вдруг встретит кого-то еще или разлюбит... А тут все ясно: вот он и на всю жизнь.
круто, когда все ясно и на всю жизнь {немного иронии}...только очень уж искусственно...да и может ли быть настоящая любовь без переживаний? {здесь очень показателен пример с женщиной которая с отцом гг живет, нужно обратить внимание на ее слова✊ и ее отношение к таймеру - со своей стороны одобрямс, себе бы такую вещицу не поставил}
Цитата (Queen Julia, 22/12/2010 - 10:56:34):
Я думаю, что по крайней мере она была влюблена в него, все так романтично, была страсть между ними, но, возможно, ей не суждено было длиться вечно... Для него она была как интересный неожиданный опыт с взрослой женщиной.
✊ и по твоему сообщению непонятно, кто любил, а кто увлекся...и если уж ты на его логику замахнулась, то он прекрасно понимал, что в силу возраста тут ничего не светит в плане отношений (монолог друзьям перед первым сексом)...и зачем тогда ему все это было нужно, чтобы опыта набраться? ✊ цена дороговата больно....тогда уж ближе вариант как у сестры - оба хорошо провели время...вот только сыграно было с чуть большими чувствами для этого варианта,✊ как мне показалось
p.s. ничего, что я так тыкать сразу начал? мы в интернете в конце концов ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
вот такие у нас женщины ✊ {у нас это глобально...на планете Земля ✊ }
молодые и наивные мальчики будьте готовы к большому пролету над гнездом кукушки, если вам попалась мнительная, переживающая, боящаяся всего женщина...особенно если она будет чуть старше и вне зависимости от того, что вы там с ней уже успели построить до этого
✊
2 апреля 2015, 12:51
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ps таймер - зло, это 99,99999999%; самим нужно уметь чувствовать...
pps хорошее кино 9/10...для размышлений о любви - must see
круто, когда все ясно и на всю жизнь {немного иронии}...только очень уж искусственно...да и может ли быть настоящая любовь без переживаний? {здесь очень показателен пример с женщиной которая с отцом гг живет, нужно обратить внимание на ее слова✊ и ее отношение к таймеру - со своей стороны одобрямс, себе бы такую вещицу не поставил}
Цитата (Queen Julia, 22/12/2010 - 10:56:34):Я думаю, что по крайней мере она была влюблена в него, все так романтично, была страсть между ними, но, возможно, ей не суждено было длиться вечно... Для него она была как интересный неожиданный опыт с взрослой женщиной.
✊ и по твоему сообщению непонятно, кто любил, а кто увлекся...и если уж ты на его логику замахнулась, то он прекрасно понимал, что в силу возраста тут ничего не светит в плане отношений (монолог друзьям перед первым сексом)...и зачем тогда ему все это было нужно, чтобы опыта набраться? ✊ цена дороговата больно....тогда уж ближе вариант как у сестры - оба хорошо провели время...вот только сыграно было с чуть большими чувствами для этого варианта,✊ как мне показалось
p.s. ничего, что я так тыкать сразу начал? мы в интернете в конце концов ✊
молодые и наивные мальчики будьте готовы к большому пролету над гнездом кукушки, если вам попалась мнительная, переживающая, боящаяся всего женщина...особенно если она будет чуть старше и вне зависимости от того, что вы там с ней уже успели построить до этого
✊
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