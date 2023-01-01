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Таинственный Альберт Ноббс Таинственный Альберт Ноббс
Киноафиша Фильмы Таинственный Альберт Ноббс Награды и номинации фильма Таинственный Альберт Ноббс
Albert Nobbs Таинственный Альберт Ноббс 2011 / Великобритания / Ирландия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Таинственный Альберт Ноббс

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший грим
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
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