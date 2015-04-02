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Мой парень из зоопарка
Отзывы о фильме «Мой парень из зоопарка»
The Zookeeper
Мой парень из зоопарка
2011 / США
Трейлер
7.3
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Безобидная, ненапряжная развлекуха.
Сюжет из разряда "бред сивой кобылы". Взрослому дяденьке зоопарковые звери читают лекции по соблазнению самочек, а он на полном серьезе слушается и пытается копировать звериные приемы ухаживания. ✊ Жаль, кролики над ним шефство не взяли...
Предел мечтаний: превратиться из неудачника в альфа-самца - это так по-американски, скучно.
Мартышки, сильно смахивающей на ту, что во втором Мальчишнике рулила, здесь просто возмутительно мало. Но до чего хороша!
В остальном все стандартно, у хороших все хорошо, плохие остались с носом.
Даже и не знаю, кому рекомендовать. Разве что, любителям фауны.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Если события фильма,или люди, кажутся туповатыми ,то можно непринуждённо переключиться на зверюшек-они забавные✊ .Иногда фильмы бывают не так уж смешны,сколько забавны.И эта комедия воспринимается мной именно в таком ракурсе.✌️
7\10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
"Мой парень сбежал из зоопарка" надо было the Zookeeper переводить, раз уж переводить взялись...✊ вот и интрига сразу бы появилась ✊
никакой фантазии у переводчиков ✊
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Любителям животных посвящается))) И толстых неуклюжих неудачников – если такие найдутся))) Да, у него нет никаких шансов, к тому же он работает в зоопарке. Девушки, остерегайтесь, к таким ни не шаг! В фильме милейшие зверюшки – весь зоопарк оживает и говорит человеческим голосом, чтобы научить героя ухаживать за девушками. По-своему учат, естественно, по-звериному. Вокруг того, как человек применяет все эти звериные советы в своей человеческой жизни, и строится сюжет этой комедии. Смешно и забавно. Смотрите «Мой парень из зоопарка», пока в прокате. Скоро на DVD релиз будет.
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
От этого фильма получаешь именно то, что ждешь.Он именно про служителя зоопарка, которого очень любят животные и не очень девушки. Это американская комедия, и это тоже делает ожидание вполне определенным. Есть, конечно, в фильме и некая оригинальная задумка – что животные учат этого парня искусству обольщения женщин, каждый по-своему, разумеется. За животными в процессе преподавания довольно-таки любопытно наблюдать. Любители зверюшек, наверное, в восторге. А остальным – так, незлобное развлечение на вечер. Не больше.
2 апреля 2015, 12:51
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makkoy
2 апреля 2015, 12:51
Нет, ну так нельзя. Конечно, от фильма под названием «Мой парень из зоопарка» выдающейся работы никак не ожидаешь, но нельзя же так планку снижать, друзья. Ну просто слезы. Такими животными и в прошлом веке уже было никого не удивить, а сейчас что? Сюжет не то что банальный – там штамп на штампе сидит и штампом погоняет. Актеры? О них не принято говорить в такого рода фильмах, и здесь о них говорить особе не стоит. Но не они самый провальный его момент. Но главное, друзья, все это ничего бы не значило, если бы было хоть чуточку смешно. Но не смешно вообще? Можно простить глупость ради веселья, но глупость без смеха? Не знаю, кому это нужно. Лично мне – точно нет. Кому пригодится, идите в кино)))
2 апреля 2015, 12:51
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Сюжет из разряда "бред сивой кобылы". Взрослому дяденьке зоопарковые звери читают лекции по соблазнению самочек, а он на полном серьезе слушается и пытается копировать звериные приемы ухаживания. ✊ Жаль, кролики над ним шефство не взяли...
Предел мечтаний: превратиться из неудачника в альфа-самца - это так по-американски, скучно.
Мартышки, сильно смахивающей на ту, что во втором Мальчишнике рулила, здесь просто возмутительно мало. Но до чего хороша!
В остальном все стандартно, у хороших все хорошо, плохие остались с носом.
Даже и не знаю, кому рекомендовать. Разве что, любителям фауны.
7\10
никакой фантазии у переводчиков ✊
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