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Доброе утро Доброе утро
Киноафиша Фильмы Доброе утро Отзывы о фильме «Доброе утро»
Morning Glory Доброе утро 2010 / США
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Доброе утро»

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DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не глупый, без явных "проколов", но скучноватый. К концу стало поинтересней, согласна с тем, что интересно было посмотреть, как делается утреннее шоу, хотя и без фильма можно было догадаться, как они делаются. Идеи фильма не поняла. Типа "я так полюбила свою команду, что откажусь от более выгодного предложения"? Что-то не верится, что в Америке так поступают. Ну, в общем, проходной фильм. Если сравнивать с Гулливером, то сходить, конечно, можно :). Все познается в сравнении. Мак Адамс уж слишком вертлявая в этом фильме, аж в глазах рябит.

А отношения с молодым человек лишены романтизма абсолютно, так что любителям красивых любовных историй не понравится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Достаточно высокий рейтинг фильма на афише не оправдан, фильм средний. Шуток мало, мыла много, сюжет скучноват.



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tengri 2 апреля 2015, 12:51
Нам понравился фильм - пожалуй, самый позитивный из тех, что сейчас в прокате.. Нигде не затянуто, динамично сделано!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
фильм-на один раз.юмора-0.много лишней болтовни и сцен которых можно избежать.среднестатестическая комедия про карьеру с счастливым предсказуемым концом. 5 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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