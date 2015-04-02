Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Доброе утро
Отзывы о фильме «Доброе утро»
Morning Glory
Доброе утро
2010 / США
Трейлер
7.5
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Доброе утро»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
DutchLady
2 апреля 2015, 12:51
Фильм не глупый, без явных "проколов", но скучноватый. К концу стало поинтересней, согласна с тем, что интересно было посмотреть, как делается утреннее шоу, хотя и без фильма можно было догадаться, как они делаются. Идеи фильма не поняла. Типа "я так полюбила свою команду, что откажусь от более выгодного предложения"? Что-то не верится, что в Америке так поступают. Ну, в общем, проходной фильм. Если сравнивать с Гулливером, то сходить, конечно, можно :). Все познается в сравнении. Мак Адамс уж слишком вертлявая в этом фильме, аж в глазах рябит.
А отношения с молодым человек лишены романтизма абсолютно, так что любителям красивых любовных историй не понравится.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
523561
2 апреля 2015, 12:51
Достаточно высокий рейтинг фильма на афише не оправдан, фильм средний. Шуток мало, мыла много, сюжет скучноват.
5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Tengri
2 апреля 2015, 12:51
Нам понравился фильм - пожалуй, самый позитивный из тех, что сейчас в прокате.. Нигде не затянуто, динамично сделано!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
чеми
2 апреля 2015, 12:51
фильм-на один раз.юмора-0.много лишней болтовни и сцен которых можно избежать.среднестатестическая комедия про карьеру с счастливым предсказуемым концом. 5 из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
А отношения с молодым человек лишены романтизма абсолютно, так что любителям красивых любовных историй не понравится.
5/10
Авторизация по e-mail