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Бобёр
Отзывы о фильме «Бобёр»
The Beaver
Бобёр
2010 / США
Трейлер
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
посмотрела...игрушка тут ни причем человеку ,человеку хочеться поговорить самим собой ,незнаю признак ли это сумашествия или просто не с кем поговорить ,такое публичное одиночество ✊ состав актеров просто замечательный все понравились и наш Антон неплох ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Если честно, страшное кино. Об одиночестве и стенах, разделяющих людей. Эта тема передается и этим злосчастным бобром, и страдающим Гибсоном, и темой молодого поколения. Все актеры сыграли на пять. Оригинальная задумка и тонко проработанный сюжет– Фостер молодец! Она здесь и режиссер и исполнитель главной женской роли. Если хотите свежего фильма про людей – смотрите «Бобра» обязательно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, главная проблема, раскрываемая в этом фильме, - это загнанность людей в собственные рамки и непонятно откуда взявшееся искусственное заклеивание себе рта. Ведь кто такой бобер? Это, в первую очередь, собеседник. Да, такой странный, и порой страшный. Но это такой символ возвращения к себе. И даже он чуть ли не поработил героя, но тот услышал себя, заметил других вокруг и от бобра освободился. «Бобер» - хорошее кино, обязательно посмотрите. Многое о себе узнаете)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
«Бобер» - удивительное, многоплановое, умное, актуальное, профессиональное кино с хорошими актерскими работами, каких давно не было. Браво Джуди Фостер, Гибсона – с возвращением. Кстати, я подумал, - наверное, это было что-то вроде гражданского подвига Фостер пригласить опального Гибсона в картину? Наблюдая на Гибсона в депрессии, начинаешь потихоньку сходить с ума. В фильме крайне точно передан внутренний конфликт, проблема отцов-детей, отношений вообще и одиночества. Чувствуется высокий класс. Смотрите обязательно!
2 апреля 2015, 12:51
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sinister
2 апреля 2015, 12:51
Народ, а где в СПБ посмотреть можно?✊
2 апреля 2015, 12:51
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