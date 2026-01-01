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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Курт Йоргенс
Kurt Jürgens
Киноафиша
Персоны
Курт Йоргенс
Курт Йоргенс
Kurt Jürgens
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.5
Артисты под куполом цирка: беспомощны
(1968)
6.5
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде
(1974)
6.2
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота
(1972)
Фильмография Курт Йоргенс
6.5
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде
In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod
драма
1974, ФРГ
6.2
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота
Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte
фантастика
1972, ФРГ
6.5
Артисты под куполом цирка: беспомощны
Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos
драма
1968, ФРГ
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