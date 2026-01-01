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Курт Йоргенс Kurt Jürgens
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Курт Йоргенс

Kurt Jürgens

Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Артисты под куполом цирка: беспомощны 6.5
Артисты под куполом цирка: беспомощны (1968)
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде 6.5
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде (1974)
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота 6.2
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота (1972)

Фильмография Курт Йоргенс

В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде 6.5
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod
драма 1974, ФРГ
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота 6.2
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte
фантастика 1972, ФРГ
Артисты под куполом цирка: беспомощны 6.5
Артисты под куполом цирка: беспомощны Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos
драма 1968, ФРГ
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