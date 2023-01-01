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Сумасшедшее сердце Сумасшедшее сердце
Киноафиша Фильмы Сумасшедшее сердце Награды и номинации фильма Сумасшедшее сердце
Crazy Heart Сумасшедшее сердце 2009 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Сумасшедшее сердце

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
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Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
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