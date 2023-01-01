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Сумасшедшее сердце
Награды и номинации фильма Сумасшедшее сердце
Crazy Heart
Сумасшедшее сердце
2009 / США
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7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Сумасшедшее сердце
Вся информация о фильме
Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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