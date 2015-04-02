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Джейн Эйр
Отзывы о фильме «Джейн Эйр»
Jane Eyre
Джейн Эйр
1943 / США
7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Экранизаций «Джэейн Эйр» я видела много, поэтому ждала новую с особым интересом. Пусть больше снимается фильмом по классическим книжкам, от этого мир станет только лучшее))) Новый фильм заслуживает, безусловно, самой высшей оценки. Во-первых, отменные актерские работы. Чуть опасалась насчет Миа Васиковски (Алиса у Бертона), но она явно справилась. Отличный сценарий – знатокам романа будет интересно отметить режиссерские акценты. Безупречные костюмы и пейзажи – иначе эпоху и нельзя представить. Так что всем почитателям классики – смотреть обязательно. Очень рекомендовала бы перед просмотром еще раз прочитать книгу – смотреть будет интереснее…
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела новый «Джэйн Эйр» – было ужасно интересно, особенно если смотреть фильм ВВС с Тимоти Далтоном не-помню-уже-какого-года. Так вот, все по порядку. Фильм снимал американский японец, но актеры все – белые, традиционные, хотя можно было ожидать японцев. Джейн сыграла Миа Васиковска – она играла Алису у Бертона. Рочестера – много где снимающийся в последнее время Майкл Фассбендер, вполне себе ожидаемый британский многоопытный красавчик для такой роли. Сюжет – по роману. Что нового? Разве только само качество видео – картинка по идеальная, кто там их чистит-усовершенсвует, не знаю, но очевидно, что фильм 2000-х годов. История не пропала, но попахивает fashion-съемками. Так что смотрите, обязательно, не пожалеете, Джейн Эйр все-таки)))
2 апреля 2015, 12:51
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
В новой «Джэйн Эйр» великолепны все актеры. Особенно хотелось подчеркнуть работу главной героини – она самая молодая из всех экранных Эйр, но это не отразилось на качестве образа. Это сильная и чистая героиня, которая знает жизнь и умеет с достоинством встречать любые жизненные препятствия. Отдельно хочу отметить удачный актерский тандем Эйр – Эдвард: чувствовалась и динамика отношений, и взаимное притяжение, и предначертанность их встречи. Прекрасные костюмы, виды, монтаж. Особое спасибо композитору – музыкальный ряд доставлял отдельно удовольствие и идеально вписывался в фильм. Несколько опасался за качество фильма в наш циничный век, но все опасения, слава богу, оказались напрасными. Поэтому фильм рекомендуется к просмотру всеми без исключения!
2 апреля 2015, 12:51
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zaica
2 апреля 2015, 12:51
Сходила вчера посмотрела, вдохновившись восторженными отзывами и привлекательной рецензией на Взгляде". Ну и что? А ничего. Хорошего в смысле.
Посмотреть дома "для коллекции" если вы так сказать "в теме" конечно можно, разок. А в кино смотреть там не на что. И сам фильмец весьма так себе.
Для начала у кина какие-то проблемы с озвучкой. Причем очень большие проблемы. Уж не знаю кто и где его так похабно озвучивал. Голоса звучат как будто из параллельного измерения через трубу, музыка болтается где-то на заднем фоне, картинка тоже как-то сама по себе. Герои говорят какими-то пластмассовыми голосами начинающих актеров еще и с каким-то странным акцентом, особенно миссис Фейрфакс не повезло - она говорит как будто каши в рот набравши. Очень мне лично мешала такая несогласованность в техническом исполнении.
Теперь об актерах, ибо это наверно на 80% успех фильма. Джен Эйр в исполнении девицы из Бартоновской Алисы разрекламирована как самая молодая, чистая и нежная. Ню-ню. Кроме этого бить ей и нечем. Да и с чистотой у нее какие-то проблемы на самом деле. В итоге Джен Эйр весь фильм ходит с мрачно-кислой физиономией, как будто ей кол в зад загнали, и как будто все вокруг мерзкие козлы и что-то ей должны. Слабенько улыбается два-три раза за фильм наверно. А так как просто Стивен Сигал какой-то - с одним выражением на все случаи жизни. Да еще и такое мерзкое выражение, что просто тошно становится. Рочестер красавчик, и более похож на человека, но тоже какой-то примороженный в общем.
Поскольку всю стори запихали в один двухчасовой фильм, то есть конечно дырки, а именно совершенно непонятно как и когда джен и Рочестер успели стать "добрыми друзьями", особенно если учесть что мы видим только как он ей что-то говорит приказным тоном, а она в ответ что-то бурчит (достаточно даже хамски иногда) и смотрит на него как Ленин на буржуазию. Вобчем сплошная загадка. И любви там между ними тоже никакой не заметно. Ну поцеловались пару раз, и все. А когда перед побегом Джен брезгливо отдергивает от Рочестера руки, то вообще тошно сомтреть становится - возникает ощущение что мадам, уверенная что ей все должны,хоть и козлы, заманила мужика, а когда узнала что за него не выскочить, то ей и смотреть на него тошно. Уж какая тут чистота и любовь может быть? Трендец короче.
Все остальное в принципе выполнено вполне нормально, про детство ниче так показано. Но какие-то тусклые декорации, дом Рочестера из роскошной "виллы джентельмена" превратился в унылую каменную хибару (не маленьких размеров, но все же) со скрипучими полами и голыми каменными стенами - прям средневековье какое-то. Природа вся тоже какая-то смурная, хоть там и весна где-то пробегала с цветочками, но все какое-то блеклое и тоскливое. Музыка тоже какая-то невнятная и тоску наводит.
Ну в общем вот мои впечатления. Так себе. Картонненько. Как-то очень уж возмутила эта мерзкая мина Джен Эйр (уж не знаю кто там постарался - актриса или режиссер, сделав из нее какую-то бездушную лицемерку) и захотелось высказаться :)
Ну и так, поделюсь - больше всего мне нравится экранизация 2006 года от ВВС и 1983 (вроде) года тоже от ВВС с Дальтоном :)
2 апреля 2015, 12:51
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limonchik
2 апреля 2015, 12:51
Тускло, нудно, скучно.
НО, как ни странно, больше всего мне мешал смотреть фильм парик, который подобрали Мие Васиковски. На крупные планы вообще невозможно было смотреть. Где же они сумели найти такую паклю?
2 апреля 2015, 12:51
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
✊
Цитата (peterlatyshev, 08/09/2011 - 18:15:43):
МНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕ ХВАТАЕТ ФИЛЬМОВ В ТОЧНОСТИ ПО КНИГАМ
ну не сказала бы я что этот фильм точно по книге... мда... так безбожно переврать сцену с Риверсом и превратить ее в какой-то базар по поводу якобы любви... да не любил он ее ни грамм, он же ей братом был вообще то и любил другую....
а еще эти спецэффекты... нет, я понимаю, что поколение Пепси в кино на классику не заманить, и многие даже книгу не читали, но все ж границы быть должны...
в общем и целом, так, на 3
плюсы - Джен в детстве, которая переигрывает Васиковски в сто раз, красивая операторская работа, убедительный Фассбиндер, музыка
минусы - деревянная Васиковски, спецэффекты не в тему, перевранная сцена, цветущая сакура в Англии, скомканный финал, ну и глаза Фассбиндера, пусть я зануда, но у Рочестера они черные по книге.
2 апреля 2015, 12:51
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Посмотреть дома "для коллекции" если вы так сказать "в теме" конечно можно, разок. А в кино смотреть там не на что. И сам фильмец весьма так себе.
Для начала у кина какие-то проблемы с озвучкой. Причем очень большие проблемы. Уж не знаю кто и где его так похабно озвучивал. Голоса звучат как будто из параллельного измерения через трубу, музыка болтается где-то на заднем фоне, картинка тоже как-то сама по себе. Герои говорят какими-то пластмассовыми голосами начинающих актеров еще и с каким-то странным акцентом, особенно миссис Фейрфакс не повезло - она говорит как будто каши в рот набравши. Очень мне лично мешала такая несогласованность в техническом исполнении.
Теперь об актерах, ибо это наверно на 80% успех фильма. Джен Эйр в исполнении девицы из Бартоновской Алисы разрекламирована как самая молодая, чистая и нежная. Ню-ню. Кроме этого бить ей и нечем. Да и с чистотой у нее какие-то проблемы на самом деле. В итоге Джен Эйр весь фильм ходит с мрачно-кислой физиономией, как будто ей кол в зад загнали, и как будто все вокруг мерзкие козлы и что-то ей должны. Слабенько улыбается два-три раза за фильм наверно. А так как просто Стивен Сигал какой-то - с одним выражением на все случаи жизни. Да еще и такое мерзкое выражение, что просто тошно становится. Рочестер красавчик, и более похож на человека, но тоже какой-то примороженный в общем.
Поскольку всю стори запихали в один двухчасовой фильм, то есть конечно дырки, а именно совершенно непонятно как и когда джен и Рочестер успели стать "добрыми друзьями", особенно если учесть что мы видим только как он ей что-то говорит приказным тоном, а она в ответ что-то бурчит (достаточно даже хамски иногда) и смотрит на него как Ленин на буржуазию. Вобчем сплошная загадка. И любви там между ними тоже никакой не заметно. Ну поцеловались пару раз, и все. А когда перед побегом Джен брезгливо отдергивает от Рочестера руки, то вообще тошно сомтреть становится - возникает ощущение что мадам, уверенная что ей все должны,хоть и козлы, заманила мужика, а когда узнала что за него не выскочить, то ей и смотреть на него тошно. Уж какая тут чистота и любовь может быть? Трендец короче.
Все остальное в принципе выполнено вполне нормально, про детство ниче так показано. Но какие-то тусклые декорации, дом Рочестера из роскошной "виллы джентельмена" превратился в унылую каменную хибару (не маленьких размеров, но все же) со скрипучими полами и голыми каменными стенами - прям средневековье какое-то. Природа вся тоже какая-то смурная, хоть там и весна где-то пробегала с цветочками, но все какое-то блеклое и тоскливое. Музыка тоже какая-то невнятная и тоску наводит.
Ну в общем вот мои впечатления. Так себе. Картонненько. Как-то очень уж возмутила эта мерзкая мина Джен Эйр (уж не знаю кто там постарался - актриса или режиссер, сделав из нее какую-то бездушную лицемерку) и захотелось высказаться :)
Ну и так, поделюсь - больше всего мне нравится экранизация 2006 года от ВВС и 1983 (вроде) года тоже от ВВС с Дальтоном :)
НО, как ни странно, больше всего мне мешал смотреть фильм парик, который подобрали Мие Васиковски. На крупные планы вообще невозможно было смотреть. Где же они сумели найти такую паклю?
ну не сказала бы я что этот фильм точно по книге... мда... так безбожно переврать сцену с Риверсом и превратить ее в какой-то базар по поводу якобы любви... да не любил он ее ни грамм, он же ей братом был вообще то и любил другую....
а еще эти спецэффекты... нет, я понимаю, что поколение Пепси в кино на классику не заманить, и многие даже книгу не читали, но все ж границы быть должны...
в общем и целом, так, на 3
плюсы - Джен в детстве, которая переигрывает Васиковски в сто раз, красивая операторская работа, убедительный Фассбиндер, музыка
минусы - деревянная Васиковски, спецэффекты не в тему, перевранная сцена, цветущая сакура в Англии, скомканный финал, ну и глаза Фассбиндера, пусть я зануда, но у Рочестера они черные по книге.
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