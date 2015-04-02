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Джейн Эйр Джейн Эйр
Киноафиша Фильмы Джейн Эйр Отзывы о фильме «Джейн Эйр»
Jane Eyre Джейн Эйр 1943 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Джейн Эйр»

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KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Экранизаций «Джэейн Эйр» я видела много, поэтому ждала новую с особым интересом. Пусть больше снимается фильмом по классическим книжкам, от этого мир станет только лучшее))) Новый фильм заслуживает, безусловно, самой высшей оценки. Во-первых, отменные актерские работы. Чуть опасалась насчет Миа Васиковски (Алиса у Бертона), но она явно справилась. Отличный сценарий – знатокам романа будет интересно отметить режиссерские акценты. Безупречные костюмы и пейзажи – иначе эпоху и нельзя представить. Так что всем почитателям классики – смотреть обязательно. Очень рекомендовала бы перед просмотром еще раз прочитать книгу – смотреть будет интереснее…
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела новый «Джэйн Эйр» – было ужасно интересно, особенно если смотреть фильм ВВС с Тимоти Далтоном не-помню-уже-какого-года. Так вот, все по порядку. Фильм снимал американский японец, но актеры все – белые, традиционные, хотя можно было ожидать японцев. Джейн сыграла Миа Васиковска – она играла Алису у Бертона. Рочестера – много где снимающийся в последнее время Майкл Фассбендер, вполне себе ожидаемый британский многоопытный красавчик для такой роли. Сюжет – по роману. Что нового? Разве только само качество видео – картинка по идеальная, кто там их чистит-усовершенсвует, не знаю, но очевидно, что фильм 2000-х годов. История не пропала, но попахивает fashion-съемками. Так что смотрите, обязательно, не пожалеете, Джейн Эйр все-таки)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
В новой «Джэйн Эйр» великолепны все актеры. Особенно хотелось подчеркнуть работу главной героини – она самая молодая из всех экранных Эйр, но это не отразилось на качестве образа. Это сильная и чистая героиня, которая знает жизнь и умеет с достоинством встречать любые жизненные препятствия. Отдельно хочу отметить удачный актерский тандем Эйр – Эдвард: чувствовалась и динамика отношений, и взаимное притяжение, и предначертанность их встречи. Прекрасные костюмы, виды, монтаж. Особое спасибо композитору – музыкальный ряд доставлял отдельно удовольствие и идеально вписывался в фильм. Несколько опасался за качество фильма в наш циничный век, но все опасения, слава богу, оказались напрасными. Поэтому фильм рекомендуется к просмотру всеми без исключения!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zaica 2 апреля 2015, 12:51
Сходила вчера посмотрела, вдохновившись восторженными отзывами и привлекательной рецензией на Взгляде". Ну и что? А ничего. Хорошего в смысле.

Посмотреть дома "для коллекции" если вы так сказать "в теме" конечно можно, разок. А в кино смотреть там не на что. И сам фильмец весьма так себе.

Для начала у кина какие-то проблемы с озвучкой. Причем очень большие проблемы. Уж не знаю кто и где его так похабно озвучивал. Голоса звучат как будто из параллельного измерения через трубу, музыка болтается где-то на заднем фоне, картинка тоже как-то сама по себе. Герои говорят какими-то пластмассовыми голосами начинающих актеров еще и с каким-то странным акцентом, особенно миссис Фейрфакс не повезло - она говорит как будто каши в рот набравши. Очень мне лично мешала такая несогласованность в техническом исполнении.

Теперь об актерах, ибо это наверно на 80% успех фильма. Джен Эйр в исполнении девицы из Бартоновской Алисы разрекламирована как самая молодая, чистая и нежная. Ню-ню. Кроме этого бить ей и нечем. Да и с чистотой у нее какие-то проблемы на самом деле. В итоге Джен Эйр весь фильм ходит с мрачно-кислой физиономией, как будто ей кол в зад загнали, и как будто все вокруг мерзкие козлы и что-то ей должны. Слабенько улыбается два-три раза за фильм наверно. А так как просто Стивен Сигал какой-то - с одним выражением на все случаи жизни. Да еще и такое мерзкое выражение, что просто тошно становится. Рочестер красавчик, и более похож на человека, но тоже какой-то примороженный в общем.

Поскольку всю стори запихали в один двухчасовой фильм, то есть конечно дырки, а именно совершенно непонятно как и когда джен и Рочестер успели стать "добрыми друзьями", особенно если учесть что мы видим только как он ей что-то говорит приказным тоном, а она в ответ что-то бурчит (достаточно даже хамски иногда) и смотрит на него как Ленин на буржуазию. Вобчем сплошная загадка. И любви там между ними тоже никакой не заметно. Ну поцеловались пару раз, и все. А когда перед побегом Джен брезгливо отдергивает от Рочестера руки, то вообще тошно сомтреть становится - возникает ощущение что мадам, уверенная что ей все должны,хоть и козлы, заманила мужика, а когда узнала что за него не выскочить, то ей и смотреть на него тошно. Уж какая тут чистота и любовь может быть? Трендец короче.

Все остальное в принципе выполнено вполне нормально, про детство ниче так показано. Но какие-то тусклые декорации, дом Рочестера из роскошной "виллы джентельмена" превратился в унылую каменную хибару (не маленьких размеров, но все же) со скрипучими полами и голыми каменными стенами - прям средневековье какое-то. Природа вся тоже какая-то смурная, хоть там и весна где-то пробегала с цветочками, но все какое-то блеклое и тоскливое. Музыка тоже какая-то невнятная и тоску наводит.

Ну в общем вот мои впечатления. Так себе. Картонненько. Как-то очень уж возмутила эта мерзкая мина Джен Эйр (уж не знаю кто там постарался - актриса или режиссер, сделав из нее какую-то бездушную лицемерку) и захотелось высказаться :)

Ну и так, поделюсь - больше всего мне нравится экранизация 2006 года от ВВС и 1983 (вроде) года тоже от ВВС с Дальтоном :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Тускло, нудно, скучно.

НО, как ни странно, больше всего мне мешал смотреть фильм парик, который подобрали Мие Васиковски. На крупные планы вообще невозможно было смотреть. Где же они сумели найти такую паклю?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peterlatyshev, 08/09/2011 - 18:15:43):МНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕ ХВАТАЕТ ФИЛЬМОВ В ТОЧНОСТИ ПО КНИГАМ

ну не сказала бы я что этот фильм точно по книге... мда... так безбожно переврать сцену с Риверсом и превратить ее в какой-то базар по поводу якобы любви... да не любил он ее ни грамм, он же ей братом был вообще то и любил другую....

а еще эти спецэффекты... нет, я понимаю, что поколение Пепси в кино на классику не заманить, и многие даже книгу не читали, но все ж границы быть должны...

в общем и целом, так, на 3

плюсы - Джен в детстве, которая переигрывает Васиковски в сто раз, красивая операторская работа, убедительный Фассбиндер, музыка

минусы - деревянная Васиковски, спецэффекты не в тему, перевранная сцена, цветущая сакура в Англии, скомканный финал, ну и глаза Фассбиндера, пусть я зануда, но у Рочестера они черные по книге.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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