Биографический фильм о выдающемся русском этнографе Николае Николаевиче Миклухо-Маклае (1846—1888) и его путешествиях в Австралию и Океанию, где он был одним из первых ученых, изучавших жизнь туземцев.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска1948
Премьера в мире3 ноября 1947
Дата выхода
3 ноября 1947
СССР
ПроизводствоMosnauchfilm
Другие названия
Miklukho-Maklay, Mikluho Maklaj, Das Leben eines großen Forschers, Mikluho-Maklai, Миклухо-Маклай, Az óceán vándora, Dusze czarnych, Humanismens riddare, Uuden Guinean ritari, Without Prejudice