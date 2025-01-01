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Миклухо-Маклай

Miklukho-Maklay 18+
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О фильме

Биографический фильм о выдающемся русском этнографе Николае Николаевиче Миклухо-Маклае (1846—1888) и его путешествиях в Австралию и Океанию, где он был одним из первых ученых, изучавших жизнь туземцев.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 3 ноября 1947
Дата выхода
3 ноября 1947 СССР
Производство Mosnauchfilm
Другие названия
Miklukho-Maklay, Mikluho Maklaj, Das Leben eines großen Forschers, Mikluho-Maklai, Миклухо-Маклай, Az óceán vándora, Dusze czarnych, Humanismens riddare, Uuden Guinean ritari, Without Prejudice
Режиссер
Александр Разумный
В ролях
Сергей Курилов
Галина Григорьева
Михаил Астангов
Алексей Максимов
Георгий Бударов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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