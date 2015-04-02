Наша рецензия

С Робертом Лукетичем, режиссером «Блондинки в законе», все было, собственно, ясно с самого начала, и теперь уж он точно никуда не свернет с однажды избранной столбовой дороги. Изумления достоин другой создатель «Киллеров» – сценарист Тед Гриффин, которого голливудская машина, похоже, перемолола, как кофейное или, лучше сказать, горчичное зерно. Дебютировав гениальным «Людоедом», поставленным Антонией Бёрд, Гриффин мгновенно вошел в кинематографический…