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Ноториус
Отзывы о фильме «Ноториус»
Notorious
Ноториус
2009 / США
Трейлер
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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nequx
25 ноября 2016, 03:40
Оценка
Хороший фильм. Но очень взбесили 4 нецензурные сцены и испортили всё впечатление. Ну неужели нельзя сделать фильм без всей этой животной прихоти? А так фильм местами очень трогательный. Также актёр очень хорошо подобран и ничем не отличается от ноториуса. И благодаря этому фильму другими глазами взглянул на этого рэпера, в 24 года мало кто может так читать рэп, особенно в России. Но нашлись завистливые люди и решили их убрать со сцены, как жаль что такие уроды существуют. Их треки до сих пор слушают миллионы. Фильм достойный чтобы потратить на него 2 часа жизни.
25 ноября 2016, 03:40
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