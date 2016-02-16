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Детский Фестиваль КРОК
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Отзывы о фильме «Детский Фестиваль КРОК»

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fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
Ответ на сообщение peacefrog от 16/06/2014 - 02:32:27




"Лепестки на Ветру"



А переживательно ведь.

Для порно-фильма ваще сюжет отличный.

Я не люблю слово "нет", я всегда говорю "да". yes yes yes...©
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
fanbunga 20 февраля 2016, 23:04
Ох, как же меня бесила мамаша с кукольным лицом! Жуть, какая идиотическая женщина.

Бабуля тоже хороша, ничего не скажешь. Но там хоть актриса хорошая. Я весь фильм вглядывалась в её глаза, надеялась, что появится там что-то доброе, человечное. Вроде вот-вот, искорка какая-то… а нет, показалось. Собсно, основная интрига для меня была в этом. А в целом скучно, диалоги никакие. Движухи почти нет. По большей части вокруг денег и подарков всё крутится. Бабуля глазами зыркает грозно да дьявола поминает регулярно. Детишек жалко было, особенно малышей.
20 февраля 2016, 23:04 Ответить
fanbunga 20 февраля 2016, 23:04
Ответ на сообщение peacefrog от 14/06/2014 - 22:08:59


Тут интереснее как два года мучили детей эти злые тетки

Не люблю я такое, чтобы детей мучили. Ни читать, ни смотреть не люблю. Мне хотелось бунта какого-никакого. Пакостей и приключений. Всё равно же не страшное кино. Но детишки нереально правильные ✊ .

романтическая история...

Мрак, а не история. Но я по правде думала, хуже закончится.

А в чем смысл? я понимаю, если бы дети отыскали бы мамашу и отомстили. Тогда был бы смысл, типа что посеешь и теде.
20 февраля 2016, 23:04 Ответить
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