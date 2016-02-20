Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Детский Фестиваль КРОК
1 постер
Киноафиша Фильмы Детский Фестиваль КРОК

Детский Фестиваль КРОК

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«МЫШОНОК И ЛИС», реж. Ольга Чернова, Россия, 2006, 5’33. Это фильм о ежедневном подвиге маленького существа и о неистребимом жизненном оптимизме, который помогает ему бороться со страхом.

«МОЙ ХЭППИ ЭНД», реж. Милен Витанов, Германия, 2007, 5’20’. Все собаки гоняются за своим хвостом. Однажды песик ухитрился поймать свой хвост. А то, что он при этом нашел лучшего друга, меняет его жизнь.

«ОСЬМИНОЖКИ», реж. Жульен Бокабей, Франсуа-Ксавье Шаню, Оливье Делябарр, Кентен Мармье, Эмуд Мохбери, Франция, 2007, 2’27. Двое осьминожек помогают друг другу в отчаянных попытках спастись от посягательств упорно преследующего их ресторанного повара.

«РАНО ИЛИ ПОЗДНО», реж. Ядвига Ковальска, Польша, 2007, 5’. Белка и летучая мышь. Слияние разных миров и времени суток. Силы под землей управляют днем и ночью, и многим больше. По случайности, происходит сбой в такой отрегулированной жизни. И так начинается общее путешествие двух одиноких существ.

«ПУШКИН», реж. Трэвор Харди, Великобритания, 2007, 5'. Миссис Домбилард несчастна, ее кот Пушкин исчез. Где ее маленький любимец? Увидит ли она его вновь? Фильм, действие которого происходит в маленькой европейской деревне, наполнен обаянием, умом и незабываемыми героями.

«КАК ЗАЙЧИК НИ В КОГО НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ», реж. Екатерина Бим, Россия, 2008, 7’. История о дружбе и о том, как головастик превратился в лягушку, гусеница в бабочку, а зайчик ни в кого не превратился.

«МАЛЕНЬКАЯ ВАСИЛИСА», реж. Дарина Шмидт, Россия, 2007, 16’. Сказка о девочке Василисе. Она слишком мала, чтоб бороться с трудностями жизни. К счастью, на её пути всегда встречаются те, кто помогает ей их преодолеть. Художественная постановка основана на технике лоскутного шитья.

«СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ», реж. Гиль Алькабец, Германия, 2007 6'18. Солнце встает, как и каждое утро, но сегодня оно обнаружило, что его не так ждали, как оно надеялось...

«КАМНИ АСТОНА», реж. Лота Геффенблад, Узи Геффенблад, Швеция, 2007, 8'55. Какие только фантазии не приходят в детские головы… Главный герой фильма «Камни Астона» проникся сочувствием к камушкам, которые лежат на холодном ветру, мерзнут, и некому их пожалеть...

«НОГИ ВВЕРХ», реж. Бевин Карнз, США, 2006, 2'15". Внезапно нога робота начинает своевольничать, и несчастной машине приходится изменить привычный ритм жизни.

«СЛАДКИЙ И КИСЛЫЙ», реж. Эдди Уайт, Австралия, Китай, 2007, 17'. История бродячего пса Эррола, который попадает случайно в Китайский квартал. Очарованный красочной веселой жизнью и изысканной кухней этого местечка, Эррол несколько дней пребывает в восторгах. Однако со временем он узнает, что в Китайском квартале пропадают собаки, и на смену восторгам приходят горькое разочарование и даже страх за собственную жизнь.

«ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ», реж. Чо Сун-Киун, Республика Корея, 2007, 4'. Трогательная и таинственная история про встречу мальчика с призраком.

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

fanbunga 20 февраля 2016, 23:04
Ох, как же меня бесила мамаша с кукольным лицом! Жуть, какая идиотическая женщина.
Бабуля тоже хороша, ничего не скажешь. Но там хоть актриса… Читать дальше…
fanbunga 20 февраля 2016, 23:04
Ответ на сообщение peacefrog от 14/06/2014 - 22:08:59
Тут интереснее как два года мучили детей эти злые тетки
Не люблю я такое, чтобы детей мучили.… Читать дальше…
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше