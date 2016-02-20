«МЫШОНОК И ЛИС», реж. Ольга Чернова, Россия, 2006, 5’33. Это фильм о ежедневном подвиге маленького существа и о неистребимом жизненном оптимизме, который помогает ему бороться со страхом.

«МОЙ ХЭППИ ЭНД», реж. Милен Витанов, Германия, 2007, 5’20’. Все собаки гоняются за своим хвостом. Однажды песик ухитрился поймать свой хвост. А то, что он при этом нашел лучшего друга, меняет его жизнь.

«ОСЬМИНОЖКИ», реж. Жульен Бокабей, Франсуа-Ксавье Шаню, Оливье Делябарр, Кентен Мармье, Эмуд Мохбери, Франция, 2007, 2’27. Двое осьминожек помогают друг другу в отчаянных попытках спастись от посягательств упорно преследующего их ресторанного повара.

«РАНО ИЛИ ПОЗДНО», реж. Ядвига Ковальска, Польша, 2007, 5’. Белка и летучая мышь. Слияние разных миров и времени суток. Силы под землей управляют днем и ночью, и многим больше. По случайности, происходит сбой в такой отрегулированной жизни. И так начинается общее путешествие двух одиноких существ.

«ПУШКИН», реж. Трэвор Харди, Великобритания, 2007, 5'. Миссис Домбилард несчастна, ее кот Пушкин исчез. Где ее маленький любимец? Увидит ли она его вновь? Фильм, действие которого происходит в маленькой европейской деревне, наполнен обаянием, умом и незабываемыми героями.

«КАК ЗАЙЧИК НИ В КОГО НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ», реж. Екатерина Бим, Россия, 2008, 7’. История о дружбе и о том, как головастик превратился в лягушку, гусеница в бабочку, а зайчик ни в кого не превратился.

«МАЛЕНЬКАЯ ВАСИЛИСА», реж. Дарина Шмидт, Россия, 2007, 16’. Сказка о девочке Василисе. Она слишком мала, чтоб бороться с трудностями жизни. К счастью, на её пути всегда встречаются те, кто помогает ей их преодолеть. Художественная постановка основана на технике лоскутного шитья.

«СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ», реж. Гиль Алькабец, Германия, 2007 6'18. Солнце встает, как и каждое утро, но сегодня оно обнаружило, что его не так ждали, как оно надеялось...

«КАМНИ АСТОНА», реж. Лота Геффенблад, Узи Геффенблад, Швеция, 2007, 8'55. Какие только фантазии не приходят в детские головы… Главный герой фильма «Камни Астона» проникся сочувствием к камушкам, которые лежат на холодном ветру, мерзнут, и некому их пожалеть...

«НОГИ ВВЕРХ», реж. Бевин Карнз, США, 2006, 2'15". Внезапно нога робота начинает своевольничать, и несчастной машине приходится изменить привычный ритм жизни.

«СЛАДКИЙ И КИСЛЫЙ», реж. Эдди Уайт, Австралия, Китай, 2007, 17'. История бродячего пса Эррола, который попадает случайно в Китайский квартал. Очарованный красочной веселой жизнью и изысканной кухней этого местечка, Эррол несколько дней пребывает в восторгах. Однако со временем он узнает, что в Китайском квартале пропадают собаки, и на смену восторгам приходят горькое разочарование и даже страх за собственную жизнь.

«ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ», реж. Чо Сун-Киун, Республика Корея, 2007, 4'. Трогательная и таинственная история про встречу мальчика с призраком.