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7.3
Киноафиша
Фильмы
Адельгейд
7.3
Адельгейд
, 1969
Adelheid
Чехословакия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
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7.3
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Неделя чешского кино. "Золотые шестидесятые"
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В ролях
Карел Белоградски
Павел Ландовский
Guardsman Jindra
Петр Чепек
Viktor Chotovický
Emma Cerná
Adelheid Heidenmannová
Ян Вострчил
Sergeant Hejna
Jana Krupicková
Girl
Lubomír Tlalka
Guardsman Karel
Milos Willig
Staff captain
Karel Hábl
Guardian
Zdenek Mátl
Hansgeorg Heidenmann
Альжбета Фрейкова
Old german women
Режиссер
Франтишек Влачил
Сценарист
Владимир Кёрнер
,
Франтишек Влачил
Композитор
Зденек Лишка
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1969
Премьера в мире
6 февраля 1970
Дата выхода
22 сентября 2022
Греция
6 апреля 1970
Чехия
6 февраля 1970
Чехословакия
Производство
Filmové studio Barrandov
Другие названия
Adelheid, Adélaïde, Αδελαΐδα, Адельгейд
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
11
голосов
7.3
IMDb
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