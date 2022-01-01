Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дьявольская западня
Киноафиша Фильмы Дьявольская западня
Ďáblova past

Дьявольская западня, 1961

1961 / Чехословакия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм повествует о конфликте свободы и фанатичного догматизма. В стародавние времена тот красивый край был под властью регента, крепостные люди работали на него в поле с утра до ночи. Однако среди них был и свободный народ. Старый мельник с сыном жил поодаль от деревни, про них болтали, что те якобы якшаются с темными силами, и в огне не горят, и вода у них не замерзает, колдовство мол это все.

Мельник, когда не было работы, ходил по полям и горам, слушал землю, внимал звукам и голосам природы, знал много, еще больше умалчивал. В ту пору к регенту был послан высокопоставленный иезуит тайно в простой рясе капеллана, разведать вольнодумные настроения в народе и пресечь еретиков…

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 20 апреля 1962
Режиссер
Франтишек Влачил
В ролях
Витезслав Вейражка
Мирослав Махачек
Честмир Ржанда-ст.
Властимил Гашек
Вит Ольмер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дьявольская западня 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Приложение киноафиши