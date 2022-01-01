Дьявольская западня, 1961

Фильм повествует о конфликте свободы и фанатичного догматизма. В стародавние времена тот красивый край был под властью регента, крепостные люди работали на него в поле с утра до ночи. Однако среди них был и свободный народ. Старый мельник с сыном жил поодаль от деревни, про них болтали, что те якобы якшаются с темными силами, и в огне не горят, и вода у них не замерзает, колдовство мол это все.

Мельник, когда не было работы, ходил по полям и горам, слушал землю, внимал звукам и голосам природы, знал много, еще больше умалчивал. В ту пору к регенту был послан высокопоставленный иезуит тайно в простой рясе капеллана, разведать вольнодумные настроения в народе и пресечь еретиков…