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Фильмография
Надя Барентен
Nadia Barentin
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Персоны
Надя Барентен
Надя Барентен
Nadia Barentin
Дата рождения
17 октября 1936
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 марта 2011
Место рождения
XIV округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.4
Воспоминание о прекрасном
(2001)
6.3
По ту сторону звука
(2007)
Фильмография Надя Барентен
6.3
По ту сторону звука
Ecoute le Temps / Fissures
драма, мистика
2007, Франция
7.4
Воспоминание о прекрасном
Se souvenir des belles choses
мелодрама, драма
2001, Франция
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