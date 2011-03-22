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Надя Барентен Nadia Barentin
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Надя Барентен

Nadia Barentin

Дата рождения
17 октября 1936
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 марта 2011
Место рождения
XIV округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Воспоминание о прекрасном 7.4
Воспоминание о прекрасном (2001)
По ту сторону звука 6.3
По ту сторону звука (2007)

Фильмография Надя Барентен

По ту сторону звука 6.3
По ту сторону звука Ecoute le Temps / Fissures
драма, мистика 2007, Франция
Воспоминание о прекрасном 7.4
Воспоминание о прекрасном Se souvenir des belles choses
мелодрама, драма 2001, Франция
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