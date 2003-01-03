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Осторожно! За вами наблюдают
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Осторожно! За вами наблюдают, 2003

2003 / Испания
2.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме
Студенты Университета - старые школьные приятели, оказываются вовлеченными в странную и, на первый взгляд, ничего не значащую, компьютерную игру. Ничто еще не предвещает водоворота ужасного разговора, когда главный герой фильма Тони и его друг Роберто натыкаются на странный сайт в Интернете под названием www.killer.com. Но они наивно недооценивают начало игры с неизвестным на другом конце сети, несмотря на то, что в жизни веселой компании начинаются трагические метаморфозы. Вскоре ребята начинают понимать, что за ними кто-то постоянно наблюдает и пытается круто изменить их жизнь. Они сопротивляются, но поздно что-либо менять, - таковы правила, придуманной кем-то для них, загадочной виртуальной игры...
2.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 3 января 2003
Режиссер
Давид Алонсо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осторожно! За вами наблюдают 1 постер
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