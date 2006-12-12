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Грязный выпад
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Tnu'a Meguna

Грязный выпад, 2006

2006 / Израиль
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Михаил Кляйнхаус, добропорядочный гражданин и благополучный семьянин, никак не ожидал, что с ним может приключиться подобная история. В день памяти жертв Холокоста герой попадает в ДТП, виноват в котором пожилой ветеран войны Дрейфус. Преисполненный веры в законную власть, Михаил надеется, что эту ситуацию будет легко разрешить с помощью властей, но выясняется, что у Дрейфуса большие связи в «верхах». Михаил не хочет мириться с несправедливостью, и тогда его жизнь превращается в кошмар. Но, несмотря на то, что борьба с власть имущими – занятие рискованное, именно так герой вновь начинает чувствовать уже подзабытый вкус к жизни.
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 12 декабря 2006
Режиссер
Ицхак Град
В ролях
Гал Заид
Керен Мор
Тал Грушка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грязный выпад 1 постер
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