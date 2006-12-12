Грязный выпад, 2006

Михаил Кляйнхаус, добропорядочный гражданин и благополучный семьянин, никак не ожидал, что с ним может приключиться подобная история. В день памяти жертв Холокоста герой попадает в ДТП, виноват в котором пожилой ветеран войны Дрейфус. Преисполненный веры в законную власть, Михаил надеется, что эту ситуацию будет легко разрешить с помощью властей, но выясняется, что у Дрейфуса большие связи в «верхах». Михаил не хочет мириться с несправедливостью, и тогда его жизнь превращается в кошмар. Но, несмотря на то, что борьба с власть имущими – занятие рискованное, именно так герой вновь начинает чувствовать уже подзабытый вкус к жизни.

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