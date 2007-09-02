Молодая китаянка Саша учится в колледже штата Небраска. После поездки домой в Пекин она забеременела от Янга, исполнителя женских ролей в пекинской опере. В Пекине у Янга был роман еще и с американцем Бошеном. За помощь западным журналистам в организации репортажа о распространении СПИДа в Китае, Бошен был выдворен китайскими властями обратно в США, а Янг в результате громкого скандала лишился места в опере. Саша и Бошен пытались помочь Янгу деньгами, но он порвал с ними всякую связь и теперь зарабатывает на жизнь торговлей наркотиками. «Принцесса Небраски» - это 24 часа из жизни Саши, находящейся на четвертом месяце. Она отправляется в Сан-Франциско, чтобы сделать аборт. Но, приехав в город, Саша вдруг начинает сомневаться в правильности своего решения, понимая, что рождение ребенка может помочь ей навсегда остаться в США. Еще больше в рождении ребенка заинтересован Бошен: он пытается убедить Сашу рожать, потому что все еще любит Янга и надеется, что, ребенок может стать важным аргументом и поможет убедить его переехать в Америку.