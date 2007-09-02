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Постер фильма Принцесса Небраски
Постер фильма Принцесса Небраски
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 5.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Принцесса Небраски

Принцесса Небраски

The Princess of Nebraska 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Молодая китаянка Саша учится в колледже штата Небраска. После поездки домой в Пекин она забеременела от Янга, исполнителя женских ролей в пекинской опере. В Пекине у Янга был роман еще и с американцем Бошеном. За помощь западным журналистам в организации репортажа о распространении СПИДа в Китае, Бошен был выдворен китайскими властями обратно в США, а Янг в результате громкого скандала лишился места в опере. Саша и Бошен пытались помочь Янгу деньгами, но он порвал с ними всякую связь и теперь зарабатывает на жизнь торговлей наркотиками. «Принцесса Небраски» - это 24 часа из жизни Саши, находящейся на четвертом месяце. Она отправляется в Сан-Франциско, чтобы сделать аборт. Но, приехав в город, Саша вдруг начинает сомневаться в правильности своего решения, понимая, что рождение ребенка может помочь ей навсегда остаться в США. Еще больше в рождении ребенка заинтересован Бошен: он пытается убедить Сашу рожать, потому что все еще любит Янга и надеется, что, ребенок может стать важным аргументом и поможет убедить его переехать в Америку.

Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 2 сентября 2007
Дата выхода
20 июня 2008 США
30 июля 2008 Франция
Сборы в мире $191 887
Производство Center for Asian American Media (CAAM), Entertainment Farm (EF)
Другие названия
The Princess of Nebraska, A Princesa do Nebraska, Księżniczka z Nebraski, La princesa de Nebraska, La princesse du Nebraska, Princeza Nebraske, Принцесата от Небраска
Режиссер
Уэйн Ван
Уэйн Ван
В ролях
Ли Лин
Брайан Дэнфорт
Памелин Чи
Памелин Чи
Жи Хао Ли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
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