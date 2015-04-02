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Чамскраббер
Отзывы о фильме «Чамскраббер»
The Chumscrubber
Чамскраббер
2005 / США / Германия
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 04/02/2006 - 15:05:11):
Блин, его где-нибудь в другом месте будут показывать или нет . В Авроре хотя бы. Фильмец мне уже по-названию понравился а вот смотреть негде
А чем ДК не устраивает, можно узнать? Долби-системы нету?
2Писфрог
Спасибо за рецензию, захотелось заценить. :-)
2 апреля 2015, 12:51
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Прикольное кино. Даже захотелось "На игле" пересмотреть.
Интересно, мы людям по ту сторону океана тоже видимся как с другой планеты? :-)
2 апреля 2015, 12:51
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А чем ДК не устраивает, можно узнать? Долби-системы нету?
2Писфрог
Спасибо за рецензию, захотелось заценить. :-)
Интересно, мы людям по ту сторону океана тоже видимся как с другой планеты? :-)
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