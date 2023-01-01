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Чамскраббер
Чамскраббер, 2005: актеры и роли
The Chumscrubber
Чамскраббер
2005 / США / Германия
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Чамскраббер, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Арье Позин
Arie Posin
В ролях
Гленн Клоуз
Glenn Close
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Джон Херд
John Heard
Лорен Холли
Lauren Holly
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Эллисон Дженни
Allison Janney
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Рита Уилсон
Rita Wilson
Джейми Белл
Jamie Bell
Камилла Бель
Camilla Belle
Джастин Чатуин
Justin Chatwin
Рори Калкин
Rory Culkin
Томас Кертис
Thomas Curtis
Ричард Глисон
Richard Gleeson
Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
Эрик Джангманн
Лу Тейлор Пуччи
Lou Taylor Pucci
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