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Анна Каренина
Отзывы о фильме «Анна Каренина»
Анна Каренина
2008 / Россия
Трейлер
7.7
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
Найтли в роли Карениной? Беда-беда-огорчение...ни за что не пойду(((
2 апреля 2015, 12:51
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ОксанаК34
2 апреля 2015, 12:51
Америкосы что угодно опошлят! После часа просмотра нервы сдали. Не понять им русской души!!! А кто со мной не согласен, прочитайте этот бессмертный роман в оригинале. Именно прочитайте
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Alessia
2 апреля 2015, 12:51
Создатели слишком увлеклись картинками, переходом одной картинки в другую, деталями, костюмами.
И почему то за всем этим забыли о главном: о чувствах, эмоциях, любви, ревности, страдании, отчаянии, а ведь это самое главное в романе! Фильм совершенно не понравился, очень неудачная экранизация.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
все мы знаем чем начинается и чем заканчивается фильм , впечаляет состав актеров который заставляет посмотреть уже надоевшую историю
лично я смотрела фильм только из-за Аэрона Джонсона ,он играет Вронского...по-моему роль ему очень идет, только вот один минус -желтые волосы !!!!!!!!!!! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Фильм монотонен, но снят олично!
Кире Найтли передаю привет ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Это не "Анна Каренина" и не Россия и не русская деревня и т.д. Если бы это не была экранизация, а просто отдельная история (оригинальный сценарий) было бы лучше. Съемки в стиле театральных декораций, а-ля спектакль по телеку, необычно, ново, но мне не понравилось. Я не сторонник полумер, полкино, полтеатра... И такие постановочные кадры у меня ассоциируются с неестественностью на фото, когда кто то очень старательно и широко улыбается или стоит подбоченясь у очередной именитой колонны. Постоянные кадры стучащих колес паровоза через весь фильм по-мойму тупость, и так все знают чем закончится, зачем спойлерить? Россия выглядит в картине как сувенир, гротескно цветасто и неправдоподобно. Вообще мне это чем то напомнило экранизацию Евгения Онегина с такими же именитыми актерами (Лив Тайлер и Райф Файнс), там тоже были необычные съемки, отдельными кусками сюжет и места которых у нас в России в принципе нет ✊
Удивительно одно, когда читала, страстно сопереживала Анне и ненавидела Каренина, здесь с точностью наооборот. Анна бесила всю дорогу, Каренин в этом фильме только и понравился, поистине святой человек. У Джуда Лоу это лучшая роль, грим ему подошел и вообще отличная игра. Киру Найтли обожаю, но тяга режиссеров звать ее в исторические эпопеи мне непонятна, у нее абсолютно современная внешность, стильно-модельная, или это по принципу освежить старину, как стеклянная пирамида в Лувре ✌️ Насчет Аарона Джонсона, для тех кто не знает: он в общем то очень симпатичный мужественный и даже брутальный молодой мужчина, зачем из него здесь сделали Барби в комзоле опять не ясно, уж точно не таким я Вронского представляла, весь фильм испортил. Джуд лоу кстати лет 5 назад, да со свежим мелированием на эту роль на ура пришелся бы. Единственный кто вписался 100% Кити Щербацкая, и внешность и игра актрисы.
Последние пол часа вполне смотрибельны, но главное ощущение от фильма его яркие краски, так я его и запомню, красочный и пустой...как матрешка.
4,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Я тоже недоумевала, что он там достал. Мне мама подсказала ;)) раньше же не было по 12 шт в упаковке ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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majaronna
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели фильм. В целом понравился.Красиво снято. Зрелищно. Фантастические декорации. Природа тоже мелькала , между прочим)) Образ Анны обаятелен, хотя ,конечно, ее чрезмерная худоба несколько принижает ее величие. Но она выглядит более жизнерадостной женщиной ,чем в нашей старой версии с Самойловой (последняя играла натуральную истеричку).А Каренин слишком молодо выглядит тут, немногим старше Вронского кажется)) Несколько сжато, Анна вроде как из-за ревности под поезд бросается.. В общем, если хочется хлеба и зрелищ ,то идти стоит. Если потрясений и размышлений ,то не получите.
2 апреля 2015, 12:51
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sakura_K, 12/01/2013 - 09:42:45):
Моё мнение - сходить нужно всем обязательно, но подготовится к тому, чтобы заставить себя высидеть.... и лишь под титры вас постигнет удовлетворение от просмотра и столько эмоций что.... спасибо скажете и режиссерам и Льву Толстому!
Да, трудно всматриваться, сперва кажется, что попал в дурдом. Но чем дальше от фильма, тем больше понимаешь, что свой след он оставил.
Фильм сделан ярко, именно театрально (мне эта находка понравилась), но что касается сюжета, от него осталась лишь фабула. Если не читать книгу, не понятно, зачем вообще все "второстепенные" персонажи. Особенно Левин и умелая за болезными ходить Кити. Плюс, не помню, чтобы сожительница Левина была "цыганкой". В общем, это совершенно лишняя сцена.
Джуд Лоу расстроил - совершенно картонный. Видно, не близка ему роль отвергнутого нежеланного мужа. ✊
Кира Найтли на удивление - украшение фильма. Пара лишних оскалов и морщенья носа, но это придирки.
К херувимчику Вронскому - быстро привыкаешь.
В общем, если "Анна Каренина" в постановке Соловьева это прекрасная жизненная акварель, то у Джо Райта получилась "картина маслом" - яркая, но грубоватая.
И тем не менее, посмотреть стоит. Главное - набраться терпения, много не ждать и тогда есть шанс, что вам понравится.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
В самом начале фильма мне показалось, что я смотрю пародию на фильмы о России. Был же очень хороший фильм Вуди Аллена на эту тему, над которым я когда-то смеялся. Диалоги героев странным образом походили на диалоги из Дома2 (разумеется там, где не дерутся), стилизованные под Толстого. Потом я понял, что актеры играют не Анну Каренину Л.Н.Толстого, а играют в Анну Каренину хотя и в костюмах прошлого, но какой её себе представляют на Западе, разыгрывают ( увы как могут! ) "современную" историю, в которой поступки героев морально оцениваются с позиции современного западного общества. Выглядит всё это на фоне стилизации под Россию с бабами в платочках и мужиками с бородами лопатой чудовищно нелепо, апофеозом чего является, напоминающая идиотизм, как бы напеваемая главной героиней "Во поле берёза стояла...". Герои носят чужие костюмы, произносят чужие тексты...Сама главная героиня выглядит недалёкой "курицей", желающей попробовать "запретного" по примеру братца. Кира Найтли в своих отношениях с Вронским напоминает дамочку зашедшую в один очень симпатичный магазинчик и нашедшую там много занимательного - искать в её поведении безумную страсть ( как у Толстого ) просто смешно. Впечатление недалёкой женщины А.Карениной или плохой игры актрисы К.Найтли усиливается в последних сценах с Анной Карениной, где героиня то вдруг улыбается то неестественно и громко кричит ( внешне оставаясь при этом спокойной ) и этим криком подменяются глубокие переживания героини. Совсем непонятно из фильма, любовь ли к паровозам или внезапное, помутнение рассудка привели Анну к печальному финалу.
Я так и не понял из фильма зачем такой современной, лишенной предрассудков, женщине
надо было бросаться под поезд.
Думаю фильм может претендовать на приз развесистой клюквы или малины. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Постановочно замысловато, но по сути простенько как-то. Найтли не люблю, но Анна мне понравилась, в предложенном контексте вышло хорошо.
Только странно, почему ее одели в черное для бала, она смотрелась вороной, даже двигалась неловко. Тревожное чувство, скорее, вызвала эта сцена, а не ощущение парения и счастья, хотя может, так и задумано.
Анна-Найтли вся как на ладони, и понятно, почему она не устояла перед натиском голубоглазого мОлодца и сбежала от скучного Каренина, с его бычьим пузырем в шкатулке. И под поезд сиганула очень логично и вовремя.
2 апреля 2015, 12:51
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И почему то за всем этим забыли о главном: о чувствах, эмоциях, любви, ревности, страдании, отчаянии, а ведь это самое главное в романе! Фильм совершенно не понравился, очень неудачная экранизация.
лично я смотрела фильм только из-за Аэрона Джонсона ,он играет Вронского...по-моему роль ему очень идет, только вот один минус -желтые волосы !!!!!!!!!!! ✊
Кире Найтли передаю привет ✊
Удивительно одно, когда читала, страстно сопереживала Анне и ненавидела Каренина, здесь с точностью наооборот. Анна бесила всю дорогу, Каренин в этом фильме только и понравился, поистине святой человек. У Джуда Лоу это лучшая роль, грим ему подошел и вообще отличная игра. Киру Найтли обожаю, но тяга режиссеров звать ее в исторические эпопеи мне непонятна, у нее абсолютно современная внешность, стильно-модельная, или это по принципу освежить старину, как стеклянная пирамида в Лувре ✌️ Насчет Аарона Джонсона, для тех кто не знает: он в общем то очень симпатичный мужественный и даже брутальный молодой мужчина, зачем из него здесь сделали Барби в комзоле опять не ясно, уж точно не таким я Вронского представляла, весь фильм испортил. Джуд лоу кстати лет 5 назад, да со свежим мелированием на эту роль на ура пришелся бы. Единственный кто вписался 100% Кити Щербацкая, и внешность и игра актрисы.
Последние пол часа вполне смотрибельны, но главное ощущение от фильма его яркие краски, так я его и запомню, красочный и пустой...как матрешка.
4,5/10
Да, трудно всматриваться, сперва кажется, что попал в дурдом. Но чем дальше от фильма, тем больше понимаешь, что свой след он оставил.
Фильм сделан ярко, именно театрально (мне эта находка понравилась), но что касается сюжета, от него осталась лишь фабула. Если не читать книгу, не понятно, зачем вообще все "второстепенные" персонажи. Особенно Левин и умелая за болезными ходить Кити. Плюс, не помню, чтобы сожительница Левина была "цыганкой". В общем, это совершенно лишняя сцена.
Джуд Лоу расстроил - совершенно картонный. Видно, не близка ему роль отвергнутого нежеланного мужа. ✊
Кира Найтли на удивление - украшение фильма. Пара лишних оскалов и морщенья носа, но это придирки.
К херувимчику Вронскому - быстро привыкаешь.
В общем, если "Анна Каренина" в постановке Соловьева это прекрасная жизненная акварель, то у Джо Райта получилась "картина маслом" - яркая, но грубоватая.
И тем не менее, посмотреть стоит. Главное - набраться терпения, много не ждать и тогда есть шанс, что вам понравится.
7/10
Я так и не понял из фильма зачем такой современной, лишенной предрассудков, женщине
надо было бросаться под поезд.
Думаю фильм может претендовать на приз развесистой клюквы или малины. ✊
Только странно, почему ее одели в черное для бала, она смотрелась вороной, даже двигалась неловко. Тревожное чувство, скорее, вызвала эта сцена, а не ощущение парения и счастья, хотя может, так и задумано.
Анна-Найтли вся как на ладони, и понятно, почему она не устояла перед натиском голубоглазого мОлодца и сбежала от скучного Каренина, с его бычьим пузырем в шкатулке. И под поезд сиганула очень логично и вовремя.
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