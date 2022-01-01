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Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина Анна Каренина, 2008: актеры и роли
Анна Каренина 2008 / Россия
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28 голосов
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Анна Каренина, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Соловьев Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич Татьяна Друбич Сергей Гармаш Сергей Гармаш Олег Янковский Олег Янковский Александр Абдулов Александр Абдулов Ингеборга Дапкунайте Ингеборга Дапкунайте Ярослав Бойко Ярослав Бойко Мария Аниканова Мария Аниканова Людмила Савельева Людмила Савельева
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