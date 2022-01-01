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Свадебный завтрак
Свадебный завтрак, 1956: актеры и роли
The Catered Affair / Wedding Breakfast
Свадебный завтрак
1956 / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Свадебный завтрак, 1956: актеры и роли
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Режиссер
Ричард Брукс
Richard Brooks
В ролях
Бетт Дэвис
Bette Davis
Эрнст Борнайн
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