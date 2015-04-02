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Жажда скорости Жажда скорости
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Redline Жажда скорости 2007 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Жажда скорости»

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 28/05/2008 - 04:40:29






2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 28/05/2008 - 08:22:11): Какие журналы вы читаете чаще всего? "За рулем" и "Плейбой"



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lil 2 апреля 2015, 12:51
Значит, не мой фильмак. Гонки - не моя тема. Как и тачки. Я равнодушна к этому, хотя сама водитель. Но не мой фетиш...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я заглянул на этот "шедевр", за 40-50минут до начала Отеля Будапешт, ну надо было как то убить время, и каково мое было удивление, я смог просидеть только 30 минут!!!! ✊ Это типа как старые фильмы ужасов про зомби, ну типа актеры вроде играют каких то обычных людей, но явно видно, что это за гримированный актер под нормального Америкоса. У всех молодых, нормальных америкосов, всегда должен быть предводитель, этот предводитель, единственный кто умеет чувствовать, в общем - сложное существо. есть телка (была), имеет гараж (в кредит, как и все у них, принадлежит банкам, а точнее ФРС), не много рефлексирует, но пользуется авторитетом. Антагонист - Плохой, но все же привлекательный плохой парень, капиталист, хочет телку, авторитет и тачку главного Протагониста - Хорошего парня. Сразу в лоб, кладет на лопатки всю положительную команду, предложением в 500 000US, нет ну 3 минуты они принципиально отказывались от предложения, но потом все же возобладал разум. Ну то есть тут можно было бы и ставить точку, на 20той минуте, все очень жизненно, была команда хорошая, но бедная, даже телки от туда валили, пришел капиталист, всех на корню купил, и жили они счастливо, ремонтируя огромный автопарк капиталисту, до конца жизни. Не ну кто то конечно пошел в добровольцы в Ирак, кто то спился, но главный герой (а какой у него тембр голоса был кстати)✊ , остался чинить тачки богатого парня, нашел себе телку по проще, что бы не возбуждать классовую ненависть. Вот и конец истории. Да кстати а о чем вы фильм то смотрели 1,5 часа??✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
1\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Руслан53 2 апреля 2015, 12:51
Американские компьютеры, американские программные обеспечения, американские технологии повсюду, в т.ч. автомобили, американский говор и образ жизни у молодежи, американский образец экономики и рынка, американская мода в одеждах, американские пищи макдональдцы, сникерсы, кока-колы пепси спрайты и т.д. Американские фильмы, американские лифты и дома по американским технологиям, американские GPS навигаторы, телефоны и смартфоны, гуглы, интернет. И с помощью всего американского мы противостоим против америки.



А так фильмец нормальный! Особенно звуки
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Офигенный фильм. Очень круто снят. Гонки потрясающие!!!!!! Сюжет очень интересный.



10/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 16 февраля 2016, 02:30
Американские компьютеры, американские программные обеспечения, американские технологии повсюду, в т.ч. автомобили, американский говор и образ жизни у молодежи, американский образец экономики и рынка, американская мода в одеждах, американские пищи макдональдцы, сникерсы, кока-колы пепси спрайты и т.д. Американские фильмы, американские лифты и дома по американским технологиям, американские GPS навигаторы, телефоны и смартфоны, гуглы, интернет. И с помощью всего американского мы противостоим против америки.

мде...весь финал: агера, ламбо, макларен, бугатти и тд...сплошная Америка ✊

из американского там только Shelby...что не отменяет крутости Форда ну да ладно...

Автоваза там нет, и почему-то я не удивился ✊

1-й раз на моей памяти промелькнула мысль, что можно было и в кино глянуть, тк все Форсажи кроме 1го (который сделал весь жанр) были мордой в дорожную пыль втоптаны...логика, конечно, местами хромала, вроде поднимем форд за крышу на двух сцепленных крюках и с 2мя тушками в салоне....или устроим гонку на выживание, а победитель получает разбитые миллионники ✊ ну да ладно...пафоса было удивительно немного и в целом впечатление сугубо положительное...учитесь, Форсажи

ps 9/10
16 февраля 2016, 02:30 Ответить
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