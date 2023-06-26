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Лицо со шрамом
Отзывы о фильме «Лицо со шрамом»
Scarface
Лицо со шрамом
1983 / США
Трейлер
8.2
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 8.3
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Гриша Михайлов
26 июня 2023, 00:20
Оценка
Несомненно один из лучших криминальных фильмов, когда-либо снятых.
Хоть фильм и длится практически 3 часа - это вовсе не ощущается, время пролетает за просмотров моментально. Все потому что сюжет действительно грамотно проработан (он захватывает и держит на протяжении всей картины), а актёры просто шикарные!
Посмотрите эту классику те, кто не смотрел. А кто смотрел - пересмотрите!!!
26 июня 2023, 00:20
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Хоть фильм и длится практически 3 часа - это вовсе не ощущается, время пролетает за просмотров моментально. Все потому что сюжет действительно грамотно проработан (он захватывает и держит на протяжении всей картины), а актёры просто шикарные!
Посмотрите эту классику те, кто не смотрел. А кто смотрел - пересмотрите!!!
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