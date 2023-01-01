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Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
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Лицо со шрамом
Лицо со шрамом, 1983: актеры и роли
Scarface
Лицо со шрамом
1983 / США
Трейлер
8.1
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 8.3
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Лицо со шрамом, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма
Brian De Palma
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Стивен Бауэр
Steven Bauer
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Мэри Элизабет Мастрантонио
Mary Elizabeth Mastrantonio
Мириам Колон
Míriam Colón
Пол Шенар
Paul Shenar
Харрис Юлин
Harris Yulin
Анхель Салазар
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Роберт Лоджа
Robert Loggia
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