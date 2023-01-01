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Лицо со шрамом Лицо со шрамом
Киноафиша Фильмы Лицо со шрамом Лицо со шрамом, 1983: актеры и роли
Scarface Лицо со шрамом 1983 / США
8.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8.3
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Лицо со шрамом, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма Брайан Де Пальма Brian De Palma
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Стивен Бауэр Стивен Бауэр Steven Bauer Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Мэри Элизабет Мастрантонио Mary Elizabeth Mastrantonio Мириам Колон Míriam Colón Пол Шенар Paul Shenar Харрис Юлин Harris Yulin Анхель Салазар Ф. Мюррэй Абрахам Ф. Мюррэй Абрахам F. Murray Abraham Роберт Лоджа Robert Loggia
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