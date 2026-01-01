Сюжет «Горничной» «слизали» с турецкого сериала: правда, как Сидни Суини, там никто не раздевается

Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»

3 сериала на один воскресный вечер: затягивают с первых минут и не отпускают до самого финала

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

Рейтинги врут: 10 самых недооцененных фильмов XXI из списка Time, которые стоит пересмотреть

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера