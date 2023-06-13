Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таинственный поезд Таинственный поезд
Киноафиша Фильмы Таинственный поезд Отзывы о фильме «Таинственный поезд»
Mystery Train Таинственный поезд 1989 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Таинственный поезд»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
birulevo-365 13 июня 2023, 17:44
Оценка
По какому-то недоразумению жтот прекрасный фильм имеет здесь 3 звезды, что я решил поправить своей 5* оценкой.
Фильм шикарный, за долгие годы пересматривал много раз. Просто есть люди не способные воспринимать спокойный, размеренный темп повествования. Они случайно приходят на Джармуша и обламываются. Но вы их не слушайте. Идите. Смотрите. Это настоящее кино.
13 июня 2023, 17:44 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2023, 11:35
в ответ на сообщение birulevo-365 от 13 июня 2023, 17:44
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
14 июня 2023, 11:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 83 комментария
Гипнотик
Гипнотик 26 комментариев
Кентавр
Кентавр 39 комментариев
Русалочка
Русалочка 25 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 10 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Кукла. Реинкарнация зла
Кукла. Реинкарнация зла
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Related video
Последние серии «Санта-Барбары» отказались показывать на ТВ: причина ошарашит
Советский голубь мира: что стало с самой известной школьницей СССР после поездки в США
О чем они поют? Иностранные хиты о России заставят схватиться за голову
Эта цитата Омара Хайяма объясняет, почему женщина почти никогда не виновата в проблемах в отношениях
«Как мама с сыном»: свадебные фото Головина вызвали отвращение у народа
Во всем превзошла мать: Варум остается только завидовать собственной дочери
Матери от бога: обладательницы этих имен готовы убить за своих детей
Выставила сокровенное напоказ: Волочкову застыдили за непристойный наряд
В звезду фильма «Выше радуги» были влюблены все мальчишки СССР: сейчас она уже не так хороша
Спасти не удалось: нелепая гибель рыжего из «Джельсомино» растрогает до слез
Думала, что некрасивая: Олю из фильма «Любовь и голуби» после «Модного приговора» не узнать
«Заменить невозможно»: что ждет «Поле чудес» после ухода Якубовича
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше